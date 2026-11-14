وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن العلاقات العامة للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني أعلنت في بيان أن ناقلتي نفط حاولتا، قبل ساعات، العبور بشكل سري عبر المسار غير المصرح به في مضيق هرمز، مع إطفاء أنظمة الرادار وتحديد المواقع، تعرضتا لانفجار واشتعال النيران إثر اصطدامهما بلغم بحري.

وأضاف البيان أن ألسنة اللهب المنبعثة من إحدى السفينتين، وهي ناقلة نفط عملاقة أضاءت سماء السواحل الجنوبية لمضيق هرمز خلال الليل.

وحذرت القوات البحرية للحرس الثوري الإيراني مالكي السفن وشركات الملاحة البحرية من أن العبور عبر مضيق هرمز من دون التنسيق مع مركز مراقبة حركة الملاحة التابع للقوات البحرية للحرس الثوري في المضيق، وتجاهل الترتيبات الإيرانية الخاصة به، سيؤدي إلى عواقب مماثلة.