وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلا عن العلاقات العامة للقوات البحريةربالجيش الايراني، فقد تعرضت ناقلة نفط مخالفة -كانت قد تجاهلت تحذيرات مسبقة وأوقفت أنظمة التتبع والتعريف الخاصة بها أثناء إبحارها في منطقة محظورة وغير آمنة شرقي مضيق هرمز- لحريق وتوقفت عن الحركة بعد اصطدامها بلغم بحري في وقت مبكر من صباح اليوم.

وأكدت العلاقات العامة للقوات البحرية أن مرور مثل هذه الناقلات المخالفة في هذه المنطقة يعد أمراً محظوراً، مشيرة إلى أن أي سفينة تدخل المنطقة المقيدة شرقي مضيق هرمز تعرض نفسها لخطر الاصطدام بألغام بحرية والتعرض لحوادث مماثلة.

كما أعرب البيان عن الأسف إزاء تجاهل مالكي ناقلات النفط للتحذيرات الصادرة، وجاء فيه: "بدلاً من التعلم من مصير السفن المخالفة الأخرى، يقوم مالكو هذه السفن -معتمدين على الخطاب العبثي للرئيس الأمريكي المجرم- بدفع ممتلكاتهم نحو 'حرب ألغام'، مما يعرضها للاحتراق".

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