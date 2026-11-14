وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أصدرت بعثة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في فيينا بياناً رداً على تقرير أحادي الجانب قدمه رافائيل غروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، حول البرنامج النووي السلمي الإيراني. وأكد البيان أن الوكالة استندت في تقاريرها حول إيران إلى قرارات صادرة عن مجلس المحافظين تعاني من عيوب فنية وقانونية؛ إذ تم تبني هذه القرارات عبر إساءة استخدام الإجراءات، كما أن ما خلصت إليه يتجاوز الولاية القانونية للوكالة.

وأشار البيان إلى أنه -وفقاً لما أقره رافائيل غروسي نفسه- فإن الهجمات التي استهدفت منشآت نووية خاضعة للإشراف الإيراني خلقت ظروفاً غير مسبوقة، وعطلت عمليات التفتيش، وأجبرت الوكالة على سحب مفتشيها، مما استدعى ضرورة النظر في المخاوف الأمنية الإيرانية.

ولفتت البعثة الإيرانية إلى أن "الولايات المتحدة ربما تكون قد حذفت الإشارة إلى أعمال العدوان من هذه القرارات المتحيزة، لكنها لم تستطع محو تبعاتها من الواقع؛ فالحقائق لا تتلاشى لمجرد خدمة مصالح سياسية آنية!".

وشددت البعثة على أن تنفيذ إجراءات الضمانات المعتادة لا يمكن أن يُستأنف في ظل ظروف غير طبيعية، مؤكدةً أنه يتعين على مجلس المحافظين معالجة الأسباب الجذرية للوضع الراهن.

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