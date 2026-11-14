وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أوضحت وزيرة الطرق والتنمية العمرانية، فرزانه صادق، أهداف زيارتها إلى أوزبكستان، مشيرة إلى أن تعزيز القدرات النقلية للبلدين ومعالجة التحديات المتعلقة بدخول وخروج البضائع كانت من أبرز محاور النقاش.

وأضافت أنه تمت مناقشة التحديات التي يواجهها السائقون وحركة الشاحنات بين البلدين، مع استعراض حلول محتملة لتسهيل عمليات النقل العابر.

كما ذكرت الوزيرة أن تسهيل حركة البضائع عبر السكك الحديدية والطرق كان جزءاً من الاتفاق، وهي مبادرة من شأنها تعزيز التبادل التجاري بين الدولتين.

تشكيل لجنة مشتركة لتطوير الممرات الإقليمية

وفي معرض تأكيدها على أهمية إحياء وتطوير الممرات الإقليمية، أشارت الوزيرة إلى أنه تقرر -خلال لقائها مع وزير النقل الأوزبكي- تشكيل لجنة مشتركة. وستتولى هذه اللجنة مهمة دراسة ومتابعة هدف إحياء وتعزيز الربط عبر الممرات بين إيران وأوزبكستان ودول أخرى في المنطقة.

كما حددت وزيرة الطرق والتنمية العمرانية توسيع قدرات النقل العابر كأولوية مشتركة للبلدين. وأشارت إلى أن الزيارة تضمنت -إلى جانب التعاون في مجالي السكك الحديدية والطرق- مناقشات حول زيادة وتيرة الرحلات الجوية وتطوير الربط الجوي.

وأعربت الوزيرة عن أملها في أن تمهد الاتفاقيات التي تم التوصل إليها الطريق لتعاون أوسع، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

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