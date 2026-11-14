وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن وكالة «ريا نوفوستي»، أن أليكسي ليخاتشيف، رئيس شركة «روس آتوم» الحكومية، أعلن أن أنشطة الشركة في مجال تنفيذ مشاريع جديدة لبناء محطات نووية كبيرة وصغيرة في إيران، تعتمد على الظروف العسكرية والسياسية والاقتصادية في البلاد.

وأشار ليخاتشيف، في معرض حديثه عن وجود كوادر روس آتوم في محطة بوشهر النووية، إلى أن 180 موظفاً من الشركة يعملون حالياً في المحطة، ومن المقرر زيادة عددهم إلى 300 موظف في المستقبل القريب.

كما أكّد أن شركة روس آتوم تحتاج إلى ما يصل إلى 40 كاسحة جليد وسفينة قادرة على الإبحار في المياه المتجمدة، من أجل تطوير ودعم طريق الملاحة البحرية الشمالية، مشيراً إلى أن طلبات بناء الدفعة الأولى من هذه السفن ستُحال إلى أحواض بناء السفن الروسية.

وفي جانب آخر من تصريحاته، تطرّق رئيس روس آتوم إلى محطة «آق قويو» النووية في تركيا، قائلاً إنه من المتوقع تحميل الوقود في الوحدة الأولى من المحطة خلال شهر ديسمبر، على أن تدخل أولى الكهرباء المنتجة منها إلى شبكة الكهرباء التركية في يناير أو فبراير.

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