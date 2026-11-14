وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى المنتخبان العراقي واللبناني في مباراة ودية مساء الجمعة 13 نوفمبر، انتهت بالتعادل السلبي. وعقب المباراة، أبدى المشجعون العراقيون الحاضرون في ملعب البصرة الدولي استياءهم من أداء المنتخب، بل وطالب بعضهم بتغيير الجهاز الفني؛ وهو مقترح رفضه الأمين العام للاتحاد العراقي لكرة القدم.

وفي تصريح لقناة "iNews TV" بعد المباراة، قال عبد الخالق مسعود، الأمين العام للاتحاد العراقي لكرة القدم: "لقد قام طاقم الاتحاد العراقي لكرة القدم بواجباته على أكمل وجه. كما أن اللجنة المحلية في البصرة قامت بعمل ممتاز في تنظيم المباراة؛ إذ باتوا بحق مصدر فخر في إدارة الفعاليات".

وأضاف: "على الرغم من وجود بعض الملاحظات البسيطة المتعلقة بالتنظيم -والتي نسعى لمعالجتها في الأيام المقبلة- إلا أن حفل الافتتاح، وآلية دخول الجماهير، وتنفيذ فقرات البرنامج، والتنسيق العام كانت جيدة للغاية. كما قدم أعضاء لجنة المسابقات ومسؤولو التنسيق أداءً يستحق الإشادة".

وفي معرض تعليقه على أداء المنتخب أمام لبنان، وما أبداه بعض الجماهير من استياء تجاه مستوى الفريق تحت قيادة غراهام أرنولد، قال عضو مجلس إدارة الاتحاد العراقي لكرة القدم: "نحن، بشكل عام، لا نتدخل في الأمور الفنية. لكننا على دراية تامة بالاستراتيجية التي اعتمدها الاتحاد مع المدير الفني منذ بطولة كأس الخليج(الفارسي)، وبالتالي فإن الوضع الحالي ليس مفاجئاً لنا. فالخطة تهدف إلى بناء فريق يجمع بين الشباب وعناصر الخبرة؛ وقد شهدت هذه المباراة بالفعل مشاركة عدد من اللاعبين الجدد الذين خاضوا تجربتهم الأولى أمام الجماهير، وتحت الضغط الكبير في ملعب البصرة الدولي".

وفيما يتعلق بوضع غراهام أرنولد والشائعات حول احتمالية رحيله عن المنتخب العراقي، أضاف قائلاً: "يواصل المدير الفني مهامه في منصبه، وهناك تواصل مباشر معه يتم عبر رئيس الاتحاد وقسم المنتخبات الوطنية".

ورداً على الأنباء التي زعمت استياء أرنولد عقب التعادل مع لبنان -بدعوى عدم قيام أي من مسؤولي الاتحاد بزيارته في مقر إقامته للتحدث معه- أكد قائلاً: "هذا غير صحيح على الإطلاق. غراهام أرنولد مدرب محترف، ويتعامل مع عمله معنا بمنتهى الاحترافية، ونحن بدورنا نتعامل معه بمهنية تامة".

وأشار إلى أن "أرنولد مدرب محترف وذو خبرة؛ ومن المستبعد جداً أن يفسر تفاصيل بسيطة كهذه على أنها تقليل من الاحترام أو مؤشر على قرب نهاية فترته مع الفريق".

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب العراقي لكرة القدم يستعد لمواجهة نظيره الإيراني يوم الثلاثاء، 17 نوفمبر (26 آبان)، في ثاني مبارياته الودية خلال فترة التوقف الدولي الحالية المعتمدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

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