وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن العميد علي بلالي، مستشار قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإسلامي، أكّد في مقابلة مع وكالة «ريا نوفوستي» أن إيران تستفيد من الأسلحة والمعدات العسكرية الأمريكية التي استولت عليها، لتعزيز قدراتها الدفاعية وتطوير منظوماتها التسليحية.

وأوضح أن الهدف من دراسة هذه المعدات لا يقتصر على نسخ النماذج الأمريكية، بل يسعى الخبراء الإيرانيون، من خلال تحليل بنيتها والتقنيات المستخدمة فيها، إلى تطوير أفكار وتصاميم جديدة تتناسب مع احتياجات البلاد.

وأضاف مستشار قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري أن هذه العملية تشمل الهندسة العكسية وإعادة تصميم المعدات التي تم الحصول عليها، بما قد يفضي إلى إنتاج أسلحة تختلف في مواصفاتها وقدراتها عن نظيراتها الأمريكية.

وكانت إيران قد أعلنت في وقت سابق عن حصولها على عدد من المعدات العسكرية الأمريكية، بينها طائرات مسيّرة، مؤكدةً أنها توظّف التقنيات التي حصلت عليها في تطوير قدراتها وإمكاناتها المحلية.

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