وكالة مهر للأنباء: وزن صاروخ «خيبر شكن» يقل بنحو الثلث عن وزن الأنظمة المماثلة. وتكتسب هذه الميزة أهمية بالغة؛ ففي سياق الصواريخ الباليستية، لا يقتصر تقليل الوزن على تسهيل عملية النقل فحسب، بل يؤثر أيضاً على كيفية نشر النظام وإعداده للتشغيل. وقد استخدمت إيران قدراتها الصاروخية والطائرات المسيرة خلال نزاعين -استمر أحدهما 12 يوماً والآخر 40 يوماً- للتصدي للهجمات؛ حيث واجهت في الحالة الثانية كلاً من إسرائيل والولايات المتحدة. وقد مثلت هذه الصواريخ والطائرات المسيرة -إيرانية الصنع- خط الدفاع الرئيسي ضد العدوان الخارجي، ونجحت في تنفيذ المهام العملياتية الموكلة إليها.

مدى متوسط لاستجابة سريعة

يتميز الصاروخ الباليستي «خيبر شكن» -الذي كشفت عنه القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني في فبراير 2022- بثلاث سمات رئيسية: انخفاض الوزن، وقصر زمن التحضير، والرأس الحربي القابل للمناورة. وعند الكُشف عنه، وُصف الصاروخ بأنه جزء من الجيل الثالث للصواريخ بعيدة المدى لدى الحرس الثوري، حيث ركز تصميمه بشكل أساسي على تعزيز المرونة وسهولة النشر.

جرى الكشف عن «خيبر شكن» في فبراير 2022، وذلك خلال زيارة أجراها كل من الشهيد اللواء محمد باقري -الذي كان يشغل حينها منصب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة- والشهيد اللواء أمير علي حاجي زاده -قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري- إلى إحدى القواعد الصاروخية التابعة للقوة. ويبلغ المدى المعلن للصاروخ 1450 كيلومتراً، مما يضعه ضمن فئة الصواريخ الباليستية متوسطة المدى. ومن أبرز الفروق بين «خيبر شكن» والعديد من الصواريخ الإيرانية السابقة، اعتماده على الوقود الصلب. بحكم طبيعته، يلغي هذا النوع من الوقود الحاجة إلى عملية تزويد بالوقود قبل الإطلاق، مما يتيح للصاروخ الدخول في الدورة التشغيلية بمستوى أعلى من الجاهزية. ويساهم هذا العامل، إلى جانب تصميم هيكل الصاروخ ووزنه المخفّض، في تعزيز مرونة النظام وقدرته على المناورة.

ووفقاً للمعلومات التي كُشف عنها عند الإعلان عن الصاروخ، فقد تم تقليل وزن "خيبر شكن" بنحو الثلث مقارنة بنماذج مماثلة. وتكتسب هذه النقطة أهمية بالغة؛ ففي الصواريخ الباليستية، لا يقتصر خفض الوزن على تسهيل النقل فحسب، بل يؤثر أيضاً على كيفية نشر النظام وإعداده للاستخدام. وخلال المناسبة ذاتها، صرّح حاجي زاده بأن الوقت اللازم لإعداد "خيبر شكن" وإطلاقه من موقع عملياتي قد انخفض إلى سُدس الوقت المطلوب للنماذج السابقة. كما قدّمت تقارير لاحقة صادرة عن وسائل إعلام محلية مواصفات إضافية للصاروخ؛ حيث ذكرت وكالة "تسنيم" للأنباء، في تقرير يعود لشهر يونيو 2026، أن وزن "خيبر شكن" يبلغ قرابة 4500 كيلوغرام، ويصل طوله إلى نحو 10 أمتار. وأشار التقرير ذاته إلى استخدام تقنية "DRU" في منصة الإطلاق، موضحاً أن الوقت المستغرق لإعداد الصاروخ وإطلاقه يبلغ حوالي 20 دقيقة.

ولا تقتصر خصائص "خيبر شكن" على نظام الدفع والوزن؛ إذ يُعد تصميم رأسه الحربي وقدرته على المناورة خلال المرحلة النهائية من التحليق من السمات الرئيسية الأخرى التي تم تسليط الضوء عليها عند الكشف عن الصاروخ. واستناداً إلى المعلومات المعلنة، يتمتع الرأس الحربي بالقدرة على المناورة في المرحلة الأخيرة من مساره، وهي ميزة تهدف إلى زيادة صعوبة اعتراضه من قِبل أنظمة الدفاع الصاروخي. وتكتسب المرحلة النهائية من مسار الصواريخ الباليستية أهمية خاصة؛ فبعد قطع المسار الرئيسي، يتجه الرأس الحربي نحو هدفه، وخلال هذه المرحلة، يمكن للقدرة على تغيير المسار أن تجعل التنبؤ بنقطة الاصطدام أكثر صعوبة بالنسبة لأنظمة الاعتراض. ولهذا السبب، تم التركيز على قدرة الرأس الحربي لصاروخ "خيبر شكن" على المناورة في التقارير المتعلقة بهذا الصاروخ. في تقرير صدر في فبراير 2024 أشارت وكالة أنباء "تسنيم" أيضاً إلى أن هذا الصاروخ مزود بنظام توجيه هجين.

كما تم التطرق إلى قوة الرأس الحربي عند الكشف عن الصاروخ؛ حيث صرح الجنرال حاجي زاده حينها بأن المواد المستخدمة في الرأس الحربي قد عززت من قدرته التدميرية. وفي السنوات التي تلت الكشف عنه، ورد ذكر صاروخ "خيبر شكن" في تقارير تتعلق بالعمليات الصاروخية للحرس الثوري الإيراني. ففي يونيو 2026 (خرداد 1405)، أفادت وكالة "تسنيم" باستخدام هذا الصاروخ في عملية ضد إسرائيل. وقد أدى نشر لقطات تظهر استخدامه العملياتي إلى تسليط الضوء مجدداً على خصائصه، مثل اعتماده على الوقود الصلب، ومدى يصل إلى 1450 كيلومتراً، ورأس حربي قابل للمناورة. بالإضافة إلى ذلك، ففي اليوم التالي لبدء صراع استمر 12 يوماً في يونيو 2025، شنت إيران هجوماً على تل أبيب باستخدام صاروخ "خيبر شكن".

تجدر الإشارة، مع ذلك، إلى ضرورة عدم الخلط بين صاروخ "خيبر شكن" وصاروخ "خيبر" - المعروف أيضاً باسم "خرمشهر-4". إذ يؤدي التشابه في الأسماء أحياناً إلى التباس بشأن مواصفات كل منهما؛ فبينما يُعد "خيبر شكن" من نتاج القوة الجوفضائية للحرس الثوري ويعمل بالوقود الصلب، تصف وزارة الدفاع صاروخ "خيبر" (خرمشهر-4) بأنه صاروخ يعمل بالوقود السائل ويصل مداه المعلن إلى 2000 كيلومتر. وفي نهاية المطاف، تكمن أهمية "خيبر شكن" في الجمع بين عدة خصائص مميزة؛ فبفضل مداه البالغ 1450 كيلومتراً، ونظام دفعه الذي يعمل بالوقود الصلب، ووزنه المخفّض، وقصر وقت تجهيزه، ورأسه الحربي القابل للمناورة، أصبح هذا الصاروخ أحد الأنظمة الرئيسية في الترسانة الصاروخية للقوة الجوفضائية للحرس الثوري الإيراني.

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