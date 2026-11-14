أفادت وكالة مهر للأبناء أكد آية الله السيد ياسين الموسوي، إمام جمعة بغداد والأستاذ البارز في حوزة النجف الأشرف، في خطبته السياسية بتاريخ 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، أن العراق يواجه تحديات سيادية وسياسية خطيرة، داعياً الحكومة إلى اعتماد سياسة مستقلة تحمي مصالح البلاد وترفض تحويلها إلى أداة في الصراعات الإقليمية والدولية.

توم براك والتدخل الأميركي

انتقد السيد الموسوي تحركات المبعوث الأميركي توم براك ولقاءاته مع مسؤولين عراقيين، بما في ذلك اجتماعات لندن، متسائلاً عن حدود النفوذ الأميركي في مؤسسات الدولة. ورفض اعتبار هذه اللقاءات مقدمة لانقلاب أو عودة معارضين سابقين إلى الحكم.

التصريحات الأميركية والمناورة السياسية

وتناول السيد الموسوي تصريحات منسوبة إلى براك بشأن إخفاقات الولايات المتحدة في العراق، وعدم رغبتها في تحويل بغداد إلى خصم لطهران، وتشجيع الحوارات والعلاقات التجارية والزيارات الدينية بين البلدين. ورأى السيد الموسوي أن هذه التصريحات لا تثبت تحولاً استراتيجياً أميركياً، بل تعكس موقفاً تكتيكياً فرضته الضغوط الداخلية والإقليمية على إدارة دونالد ترامب.

العراق والعلاقات مع إيران

ودعا السيد الموسوي إلى عدم انضمام العراق إلى المحور الأميركي أو الإيراني، بل اتباع سياسة مستقلة تحكمها المصالح الوطنية. وأكد أن العلاقات الجغرافية والدينية والاقتصادية مع إيران تجعل التعاون معها أمراً طبيعياً، وأن استقلال العراق لا يتحقق بالعداء للجيران أو الاستجابة للإملاءات الخارجية.

التصعيد الإقليمي والقدرات الإيرانية

وأشار السيد الموسوي إلى الضغوط السياسية التي تواجه ترامب والخلافات داخل الولايات المتحدة، وإلى تحفظ دول خليجية على استئناف الحرب مع إيران. كما رأى أن تطور القدرات الصاروخية والجوية الإيرانية، وتعاون طهران مع روسيا والصين، قد غيّرا حسابات المواجهة. وأشار إلى النقاشات الدائرة في مجلس خبراء القيادة حول مراجعة العقيدة النووية الإيرانية حيث خرج المجلس بضرورة تغيير العقيدة النووية الإيرانية في ظل التهديد الأمريكي بضرب إيران بقنابل نووية، وحذر من خطورة استمرار التصعيد.

المنافذ الحدودية والطيران والسيادة

وانتقد السيد الموسوي ما نُسب إلى مسؤولين عراقيين وعلى رأسهم وزير الخارجية بشأن إغلاق منافذ حدودية وتقليصها وفرض قيود على الطيران بطلب أميركي، معتبراً أن هذه الإجراءات تثير تساؤلات عن استقلال القرار الوطني، وتضر بالتجارة ومصالح المواطنين. واستشهد بتعامل قطر مع الخلافات الإقليمية للدلالة على إمكان الحفاظ على العلاقات دون قطعها أو الانخراط في التصعيد.

رفض الصراع الداخلي

وحذّر السيد الموسوي من تحويل الخلافات السياسية إلى مواجهة عسكرية أو طائفية، مؤكداً أن العراقيين دفعوا أثماناً باهظة في الحروب السابقة، ومنها الحرب العراقية الإيرانية. ودعا إلى معالجة الخلافات بالحوار والقانون، ومنع استخدام المؤسسات الأمنية في الصراعات السياسية.

سقوط الموصل ومخاطر تكرار الأخطاء

استذكر السيد الموسوي إخفاق القوات العسكرية في منع سقوط الموصل بيد تنظيم داعش، رغم امتلاكها إمكانات كبيرة، داعياً إلى استخلاص الدروس وعدم توجيه السلاح نحو العراقيين، بمن فيهم الذين شاركوا في مواجهة داعش وتحرير المدن.

التضحيات ومحاسبة المسؤولين

ورفض السيد الموسوي التقليل من تضحيات القوى التي واجهت نظام صدام حسين، مؤكداً أن تاريخ العراق لا يمكن محوه أو تجاهل شهدائه. وحذّر من أن تجاهل تضحيات الشعب وتطلعاته يضعف الثقة بين المجتمع ومؤسسات الدولة.

دعوة إلى مراجعة السياسات

واختتم السيد الموسوي بدعوة القيادات السياسية والعسكرية إلى مراجعة مواقفها، وحماية السيادة والوحدة الوطنية، وصون العلاقات مع دول الجوار، ورفض التحريض الطائفي والتدخل الخارجي.