وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها شملت التفجيرات بلدة برعشيت من جهة كونين، وبلدة زوطر الشرقية، فيما طاول القصف المدفعي أطراف برعشيت، ووادي الحجير، والخيام، والخريبة، والمنطقة الواقعة بين ميفدون وزوطر الشرقية، والمنصوري، ودوحة كفررمان، والقصير، وحداثا، ووادي زبقين.

وبالسياق، أفادت قناة المنار السبت ان “مدفعية العدو استهدفت بلدة حداثا في جنوب لبنان”، واشار الى ان “مدفعية العدو استهدفت اطراف بلدة كفرشوبا”.

ولفتت المنار الى ان “مدفعية الاحتلال تستهدف أطراف بلدة برعشيت”، كما اشار الى ان “الطيران الحربي المعادي اغار على بلدة كفرتبنيت جنوبي لبنان”.

من جهة ثانية، اعتدت مدفعية العدو الإسرائيلي على مدينة الخيام والخريبة والمنطقة الواقعة بين بلدتي ميفدون وزوطر الشرقية وأطراف بلدة برعشيت وبلدة المنصوري في جنوب لبنان.

كما سجل فجر السبت قصف مدفعي إسرائيلي استهدف بلدة القصير ووادي زبقين في جنوب لبنان، كما استهدفت مدفعية العدو الإسرائيلي دوحة كفررمان في جنوب لبنان.

هذا وقد اعتدت دبابة ميركافا اسرائيلية بعدد من القذائف أطراف بلدة برعشيت في جنوب لبنان.

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