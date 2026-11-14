وكالة مهر للأنباء: إن استهداف رادار الإنذار المبكر التابع للجيش الأمريكي في البحرين، يُعد من أبرز التطورات العسكرية الأخيرة في المنطقة، وهو إجراء قد يتجاوز، في حال تأكد حجم الأضرار المعلنة، حدود تدمير منظومة رصد واحدة، ليؤثر في جزء من البنية المعلوماتية والدفاعية الأمريكية في الخليج الفارسي. وتكتسب هذه العملية أهمية مضاعفة نظراً إلى أن البحرين تستضيف مقر الأسطول الخامس الأمريكي، وتُعد إحدى النقاط الرئيسية لارتباط الوجود العسكري الأمريكي بالمعادلات الأمنية لمضيق هرمز.

وأعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري الإسلامي، في البيان رقم 22، أن مقاتلي القوة الجوفضائية التابعة للحرس، استهدفوا ودمروا رادار الإنذار المبكر التابع للجيش الأمريكي المعتدي في جزيرة البحرين، رداً على العدوان الجوي للعدو على برج للاتصالات في منطقة سيريك.

وأكد الحرس الثوري، في بيانه، استعداده الكامل للتصدي لاستمرار الاعتداءات، واصفاً هذه العملية بأنها تحذير جاد للولايات المتحدة بضرورة وقف ما سماه الاستفزازات الجوية وتهريب النفط في مضيق هرمز.

لكن أهمية هذا التطور ينبغي دراستها في إطار يتجاوز كونه عملية انتقامية. ففي الحروب الحديثة، لا تقتصر وظيفة الرادارات على اكتشاف الطائرات والصواريخ، بل تشكل جزءاً من شبكة معقدة لجمع المعلومات، ورصد التهديدات، وإدارة ساحة المعركة، وتوجيه المنظومات الدفاعية. ولذلك، فإن تعرض إحدى العقد المهمة في هذه الشبكة للتدمير قد تترتب عليه تداعيات تتجاوز الأضرار المادية التي لحقت بالمعدات العسكرية.

كيف يعمل رادار الإنذار المبكر ولماذا يُعد هدفاً مهماً؟

يُعد رادار الإنذار المبكر أحد المكونات الرئيسية لمنظومات المراقبة والدفاع الجوي، وتتمثل مهمته في اكتشاف التهديدات المحتملة في مراحلها الأولى وتوفير المعلومات اللازمة لمراكز القيادة.

وتعتمد آلية عمل هذه الرادارات على إرسال موجات كهرومغناطيسية واستقبال انعكاساتها عن الأهداف الطائرة. ومن خلال معالجة الإشارات المستقبلة، تستطيع المنظومة تحديد موقع الهدف وبعض خصائصه، ثم نقل المعلومات إلى شبكة الدفاع الجوي لتحليلها واتخاذ القرار المناسب.

وفي المنظومات المتطورة، تكتسب تقنية المصفوفة الطورية أهمية خاصة. فعلى خلاف الرادارات الميكانيكية التي تحتاج إلى تحريك الهوائي لتغيير اتجاه الإشعاع، تستطيع رادارات المصفوفة الطورية تغيير اتجاه الحزمة إلكترونياً وبسرعة فائقة، فضلاً عن مراقبة أهداف متعددة في الوقت نفسه.

وأعلنت القوة الفضائية الأمريكية، في تعريفها برادارات الإنذار المبكر المطورة (UEWR)، أن هذه المنظومات تعتمد تقنية المصفوفة الطورية، وتتمتع بقدرات تغطية تتراوح بين 240 و360 درجة. وتُستخدم هذه الرادارات لاكتشاف وتتبع الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية المطلقة من الغواصات، فضلاً عن مراقبة الأجسام الفضائية.

لكن هذه المواصفات تتعلق بعائلة محددة من الرادارات الأمريكية، ولا يمكن نسبتها إلى الرادار المستهدف في البحرين من دون توافر معلومات فنية دقيقة عنه.

ويمكن تلخيص أهمية هذه المنظومات في خمس مهام رئيسية:

1. الاكتشاف المبكر للتهديدات: رصد الأهداف الطائرة والصواريخ قبل اقترابها من المناطق الحساسة.

2. التتبع المستمر: تسجيل مسارات حركة الأهداف وتوفير المعلومات اللازمة لتقييم التهديدات.

3. التعرف والتصنيف: المساعدة في التمييز بين الأهداف المختلفة وتحديد طبيعة التهديد.

4. دعم منظومات الاعتراض: نقل البيانات اللازمة لاتخاذ القرارات وتوجيه العمليات الدفاعية.

5. استكمال الصورة العملياتية: إيجاد ارتباط معلوماتي بين الرادارات ومراكز القيادة والمعدات العسكرية الأخرى.

وبعبارة أخرى، يمكن اعتبار رادار الإنذار المبكر إحدى العيون الرئيسية لشبكة الدفاع، وأي خلل في أدائه قد يؤثر في سرعة استجابة بقية مكونات هذه الشبكة وكفاءتها.

البحرين.. لماذا حولتها الولايات المتحدة إلى مركز عسكري لها؟

لفهم أهمية استهداف الرادار الأمريكي، لا بد من التعرف إلى موقع البحرين في الهيكل العسكري للولايات المتحدة.

تقع البحرين بمحاذاة الخليج الفارسي وبالقرب من أحد أهم الممرات المائية الاستراتيجية في العالم، وهو مضيق هرمز. وقد جعلها موقعها الجغرافي إحدى أهم نقاط الوجود العسكري الأمريكي في غرب آسيا.

ويتمركز مقر الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية والقيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية في المنطقة (NAVCENT) في العاصمة المنامة.

ووفقاً للمعلومات الرسمية للبحرية الأمريكية، تبلغ مساحة منطقة مسؤولية الأسطول الخامس نحو 2.5 مليون ميل مربع، وتشمل مياه الخليج الفارسي وبحر عمان والبحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب. كما تضم ثلاثة ممرات استراتيجية هي مضيق هرمز وقناة السويس وباب المندب.

وتُظهر هذه الأرقام أن الوجود الأمريكي في البحرين لا يقتصر على امتلاك قاعدة بحرية، بل تمثل البلاد أحد أهم مراكز القيادة والدعم للعمليات البحرية الأمريكية في المنطقة.

وفي ظل هذه الظروف، تكتسب البنية التحتية للاتصالات والرادارات والاستطلاع المنتشرة في هذه الجغرافيا أهمية مضاعفة، لأن جانباً مهماً من المهام العسكرية الأمريكية في المنطقة يعتمد على جمع المعلومات ومراقبة التحركات والتنسيق بين القوات البحرية والجوية.

ومن هذا المنطلق، فإن استهداف رادار الإنذار المبكر في البحرين، حتى لو اقتصر على منظومة واحدة، يحمل رسالة استراتيجية تتجاوز تدمير معدة عسكرية.

ضرب سلسلة المعلومات.. الأهمية الحقيقية لتدمير الرادار

من الأخطاء الشائعة في تحليل العمليات العسكرية التركيز حصراً على حجم التدمير المادي للمعدات، في حين أن القيمة العملياتية لأي هدف في الحروب الحديثة ترتبط بالدور الذي يؤديه ضمن الشبكة العسكرية للعدو.

فعلى سبيل المثال، قد تكون تكلفة تصنيع ونشر رادار أقل مقارنة بسفينة حربية أو مقاتلة متطورة، لكن المعلومات التي يوفرها هذا الرادار لشبكة القيادة قد تكون حاسمة في أداء مجموعة من المعدات العسكرية الباهظة الثمن.

وفي شبكة الدفاع الجوي المتكاملة، ترتبط مراحل الاكتشاف والتعرف والتتبع واتخاذ القرار والاعتراض بعضها ببعض. وأي خلل في هذه السلسلة قد يزيد الضغط على المكونات الأخرى.

ولهذا السبب، يُعد استهداف البنى التحتية للرصد والإنذار، إلى جانب تدمير المعدات الهجومية والدفاعية، أحد الأبعاد المهمة للحروب القائمة على الشبكات.

ومع ذلك، يمتلك الجيش الأمريكي شبكة متعددة الطبقات تضم رادارات أرضية وطائرات للإنذار المبكر ومستشعرات فضائية ومنظومات اتصالات. فعلى سبيل المثال، تستطيع طائرة الإنذار المبكر والسيطرة الجوية E-3 سنتري (AWACS) توفير صورة آنية عن المجال العملياتي وتبادل المعلومات اللازمة بين مراكز القيادة والقوات القتالية.

وبالتالي، فإن تضرر رادار واحد لا يعني انهيار شبكة الاستطلاع الأمريكية بأكملها، لكنه قد يؤثر في جزء من قدراتها، ويزيد الحاجة إلى الاستفادة من إمكانات المستشعرات والمعدات البديلة.

والأهم من ذلك أن جودة المعلومات وسرعة نقلها تكتسبان أهمية استثنائية في البيئة العملياتية المكتظة بالخليج الفارسي. فكلما امتلك القادة معلومات أكثر دقة عن الأجواء والتحركات المحتملة، ازدادت قدرتهم على اتخاذ ردود فعل فعالة.

تقنية المصفوفة الطورية.. لماذا تحظى الرادارات الحديثة بأهمية خاصة؟

يرتبط جانب مهم من تطور الرادارات العسكرية خلال العقود الأخيرة بتطوير تقنية المصفوفة الطورية.

وفي هذه التقنية، وبدلاً من الاعتماد على هوائي متحرك، تُستخدم مجموعة من عناصر الإرسال والاستقبال المتجاورة، ويجري التحكم إلكترونياً في طور الموجات لتوجيه الحزمة الرادارية.

وتتمثل الميزة الأساسية لهذه التقنية في زيادة سرعة المسح وإمكانية تتبع أهداف متعددة في الوقت نفسه. وفي مواجهة قد تشهد استخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة والمقاتلات بشكل متزامن، تكتسب هذه القدرة أهمية كبيرة.

وأشارت القوة الفضائية الأمريكية، في توضيحاتها الفنية بشأن رادارات الإنذار المبكر المطورة، إلى قدرة هذه المنظومات على تتبع أهداف متعددة والتعرف إلى أنواعها وحساب مساراتها الجوية.

وتؤكد هذه التقنية أن الرادارات الحديثة لم تعد مجرد أدوات للرصد والمراقبة، بل أصبحت جزءاً من دورة اتخاذ القرار وإدارة المعركة.

ومن هنا، فإن تعرض منظومة رادارية للتدمير قد يؤدي، إلى جانب الخسائر المباشرة، إلى زيادة الاعتماد على قدرات أجهزة الاستشعار والمعدات البديلة الأخرى.

مضيق هرمز.. حيث تتشابك الأمن العسكري مع الاقتصاد العالمي

يشكل إشارة الحرس الثوري إلى مضيق هرمز في البيان رقم 22 جزءاً مهماً من الرسالة الاستراتيجية لهذه العملية.

فمضيق هرمز ليس مجرد ممر بحري في المنطقة، بل يمثل أحد أهم شرايين نقل الطاقة في العالم. وقد بلغت أهميته حداً يجعل أي اضطراب في أمنه قادراً على التأثير في أسواق الطاقة العالمية والحسابات الاقتصادية للقوى الكبرى.

ووفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA)، بلغ متوسط كميات النفط الخام والمنتجات النفطية التي عبرت مضيق هرمز نحو 20.7 مليون برميل يومياً خلال عام 2024، وارتفع هذا المعدل إلى نحو 20.9 مليون برميل يومياً في النصف الأول من عام 2025.

وتوضح هذه الأرقام سبب احتفاظ مضيق هرمز بمكانة خاصة في الحسابات الأمنية الأمريكية وحسابات حلفائها.

ومن وجهة نظر واشنطن، يُعد الحفاظ على أمن الممرات البحرية واستمرار تدفق الطاقة أحد الأهداف الرئيسية لوجودها العسكري في المنطقة. وفي هذا السياق، ينبغي قراءة رسالة الحرس الثوري بشأن التصدي للاعتداءات الجوية والمخالفات البحرية في إطار الترابط بين الأمن الوطني والسيادة البحرية ومعادلات الطاقة العالمية.

رسالة عسكرية إلى واشنطن.. جغرافيا القواعد لا تضمن الحصانة الأمنية

من الأبعاد المهمة للعملية المعلنة إيصال رسالة مفادها أن البنى التحتية العسكرية الأمريكية في المنطقة لا يمكن تقييمها بمعزل عن التطورات الأمنية المحيطة بإيران.

فقد سعت الولايات المتحدة، على مدى العقود الماضية، إلى نشر قواتها ومعداتها المتطورة في مختلف دول المنطقة، بهدف توفير إمكانية المراقبة المستمرة والاستجابة السريعة للتطورات.

لكن هذا الانتشار الجغرافي الواسع يمكن أن يتحول في ظل تصاعد التوترات إلى أحد التحديات الأمنية التي تواجه واشنطن. فالقواعد ومراكز القيادة ومنظومات الاتصالات والبنى التحتية للاستطلاع جميعها معرضة لتداعيات اتساع نطاق المواجهة، كما حدث خلال حرب الاثني عشر يوماً وحرب الأربعين يوماً، عندما استهدفت القوات المسلحة الإيرانية هذه القواعد في المنطقة بهجمات دقيقة ومدمرة رداً على الجرائم الأمريكية.

وفي هذا الإطار، يمكن دراسة أهمية العملية التي أعلن عنها الحرس الثوري على ثلاثة مستويات:

أولاً، المستوى العملياتي: إن استهداف البنى التحتية للرصد والإنذار يمكن أن يؤثر في القدرات المعلوماتية ومستوى الوعي الميداني لدى الطرف المقابل.

ثانياً، مستوى الردع: تؤكد هذه الخطوة أن الوجود العسكري الأمريكي في دول المنطقة لا يعني بالضرورة التمتع بالحصانة إزاء تداعيات أي مواجهة عسكرية.

ثالثاً، المستوى السياسي والنفسي: إن استهداف بنية تحتية عسكرية حساسة ستكون له تداعيات على حسابات واشنطن المتعلقة بتكاليف ومنافع مواصلة العمليات العسكرية ضد إيران.

وفي الواقع، لا يتحقق الردع إلا عندما يدرك الطرف المقابل أن أي عمل عسكري قد يواجه بتكلفة متناسبة، وعلى مستوى يتجاوز توقعاته.

الخلاصة.. حرب اليوم هي حرب العيون والآذان في ميدان المعركة

أظهرت التطورات العسكرية خلال السنوات الأخيرة أن المواجهات الحديثة لا تُقاس فقط بعدد الصواريخ والمقاتلات والمعدات العسكرية، بل أصبحت القدرة على اكتشاف العدو وتعطيل شبكاته المعلوماتية والحفاظ على الاتصالات وإدارة ميدان المعركة جزءاً لا يتجزأ من القوة العسكرية.

ومن هذا المنظور، فإن العملية التي أعلن الحرس الثوري عن تنفيذها ضد رادار الإنذار المبكر الأمريكي في البحرين، وبغض النظر عن تباين الروايات بين طهران وواشنطن بشأن نتائجها النهائية، تحمل رسالة استراتيجية مهمة مفادها أن البنى التحتية العسكرية الأمريكية في المنطقة تشكل جزءاً من المعادلة الأمنية المحيطة بإيران، ولا يمكن فصلها عن تداعيات العدوان العسكري على بلادنا.

وتُعد البحرين، نظراً إلى استضافتها الأسطول الخامس الأمريكي وموقعها الجغرافي بالقرب من مضيق هرمز، إحدى أهم نقاط الارتكاز الأمريكية في المنطقة. ولذلك، فإن أي تطور عسكري يستهدف البنى التحتية في هذا البلد قد تتجاوز تداعياته حدود حادثة محدودة، لتؤثر في الحسابات الدفاعية والأمنية الأمريكية.

والرسالة النهائية إلى واشنطن واضحة: إن التفوق العسكري لا يتحقق بمجرد نشر المعدات المتطورة، بل إن الحفاظ على أمن وكفاءة وتماسك شبكة الرصد والقيادة لا يقل أهمية عن امتلاك تلك المعدات. وفي الجغرافيا الاستراتيجية للخليج الفارسي، لا تستطيع أي قوة من خارج المنطقة حصر تكاليف تحركاتها العسكرية ضمن حدود الدولة المستهدفة وحدها.

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