وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء ذلك خلال اجتماع هيئة التحضير للذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قائد الثورة الاسلامية آية الله الامام السيد علي الخامنئي (رض)، حيث رأع " عارف" انه ينبغي أن تُقام هذه المناسبة بمشاركة الشعب ومحوريته، على أن يقتصر دور الحكومة والمؤسسات الرسمية على وضع السياسات والتوجيه وتوفير التسهيلات اللازمة.

ووصف استشهاد قائد الثورة بأنه خسارة كبيرة ومؤلمة، مؤكداً ضرورة تعريف الأجيال القادمة بشخصيته وأفكاره ونهجه، ومعتبراً إحياء ذكراه الأولى مسؤولية وطنية وإسلامية وعابرة للحدود. ودعا إلى الإسراع في بدء أنشطة اللجان وفرق العمل والهيئات المحلية المعنية بتنظيم المناسبة.

وأشار النائب الاول لرئيس الجمهورية إلى أن أعداء إيران أخفقوا في فهم طبيعة الجمهورية الإسلامية وقاعدتها الشعبية، إذ اعتمدوا في تقييمهم لأوضاع البلاد على حسابات مادية، وظنوا أنهم قادرون على احتواء الثورة الإسلامية، لكنهم لم يحققوا أهدافهم. وأضاف أن حضور الشعب في "جبهة الشارع" على مدى تسعة أشهر شكّل دعامة كبيرة للحضارة الإسلامية والإيرانية.

وتطرق إلى مقاومة إيران للولايات المتحدة والكيان الصهيوني، متسائلاً من كان يتصور أن تصمد إيران الإسلامية أمام قوة عظمى تدّعي التفوق والكيان الصهيوني، وألا يتمكنا من تحقيق أي من أهدافهما؟. وأضاف أن العدو كلما سعى أكثر إلى تحقيق أهدافه، ازداد غرقاً في المستنقع الذي صنعه بنفسه.

وشدد "عارف" على أن إحياء الذكرى الأولى لاستشهاد قائد الثورة لا يقتصر على مسؤولية وطنية، بل يمثل مسؤولية إسلامية وعابرة للحدود أيضاً، داعياً إلى توضيح ما ارتكبه مدّعو الحرية وحقوق الإنسان من ظلم وجرائم أمام شعوب العالم والأجيال القادمة، وإيصال رسالة استشهاد قائد الثورة إلى المسلمين وأنصار الحرية في مختلف أنحاء العالم.

وفي الختام، أكد مجدداً أن مراسم الذكرى ينبغي أن تكون شعبية، وأن تتولى الهيئة المعنية وضع السياسات والتوجيه، فيما يكون تنفيذ الفعاليات بيد الشعب، مع توفير المؤسسات الحكومية الظروف اللازمة لمشاركته. كما دعا إلى الإسراع في تشكيل اللجان المتخصصة والهيئات المحلية، وإيلاء اللجنة الدولية اهتماماً خاصاً نظراً إلى البعد العابر للحدود لهذه المناسبة.