وأغادت وكالة مهر للأنباء، انه قال بلالي، لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "تخضع الأسلحة والمعدات الأميركية التي حصلنا عليها خلال الحربين المفروضتين الثانية والثالثة (في حزيران/يونيو 2025 وشباط/فبراير 2026) لعمليات الهندسة العكسية والتصميم".

وتابع: "ومع ذلك، فإننا لا نقتصر على إعادة إنتاج نماذج الأسلحة، بل نطرح أفكاراً جديدة للحصول على أسلحة خاصة بنا تختلف عن (النماذج الأصلية) وتكون أكثر ملاءمة لاحتياجاتنا".

وكانت إيران أعلنت، خلال الأشهر القليلة الماضية، أنها تمكنت من السيطرة على عدد من الطائرات المسيرة الأميركية المتطورة التي تمكنت من إسقاطها، بالإضافة إلى غواصات غير مأهولة سيطؤة عليها القوات المسلحة الإيرانية في مياه مضيق هرمز.

وخلال السنوات السابقة، تمكنت طهران من إنتاج نماذج مشابهة لعدد من الطائرات المسيّرة الأميركية، مثل "آر كيو 170" و"آر كيو 11" وسكان إيغل"، وذلك بعد السيطرة على هذه المسيّرات.