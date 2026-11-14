وأفادت وكالة مهر للأنباء بأن منافسات بطولة آسيا للناشئين في رياضة البادل اختُتمت في العاصمة الإندونيسية جاكرتا، بتتويج منتخب الشباب الإيراني باللقب واعتلائه منصة التتويج، عقب فوزه على نظيره الكويتي في المباراة النهائية.

وأُقيمت المواجهة النهائية بين إيران والكويت في ثلاث فئات عمرية هي تحت 14 و16 و18 عاماً، حيث شهدت منافسة محتدمة بين المنتخبين للظفر باللقب. وفي الختام، نجح لاعبو المدرب أرسلان محمدي في حسم المواجهة لصالحهم بالفوز في مباراتين من أصل ثلاث، ليحصدوا الميدالية الذهبية للبطولة.

في المباراة الأولى ضمن فئة تحت 14 عاماً، واجه الثنائي بارسا ذوالفقاري وعلي رضا حاجي ملا حيدر ممثلي الكويت، ورغم المحاولات الكبيرة للاعبي المنتخب الإيراني، انتهى اللقاء بتفوق المنتخب الكويتي ليتقدم في النتيجة الإجمالية.

وفي المباراة الثانية ضمن فئة تحت 16 عاماً، مثّل إيران الثنائي أمير طاها دهقاني ورامتين رافعي؛ حيث تمكنا في لقاء اتسم بالندية والإثارة الشديدة من التغلب على منافسيهما، لتتعادل الكفة بين المنتخبين ويُحسم مصير اللقب في المباراة الثالثة.

أما في المباراة الحاسمة ضمن فئة تحت 18 عاماً، فقد دفع المدرب أرسلان محمدي بالثنائي علي رضا تقي زاده ومهراد منصوري في تشكيلة المنتخب الإيراني، ونجح اللاعبان في تقديم أداء مميز وحسم اللقاء الثالث لصالح إيران، ليؤكدا تتويج منتخب الشباب الإيراني بلقب بطولة آسيا للناشئين في البادل.

وقبل ذلك بساعات، كان المنتخب الإيراني للفتيات قد اختتم مشاركته في البطولة بإحراز المركز الثالث.

يُذكر أن منافسات بطولة آسيا للفئات العمرية للناشئين في رياضة البادل أُقيمت خلال الفترة من 7 إلى 14 نوفمبر، بمشاركة منتخبات آسيوية متنوعة، حيث خاض ممثلو إيران المنافسات في الفئات العمرية تحت 14 و16 و18 عاماً على مستوى الفتيات والبنين.

وشارك منتخب الشباب في هذا الحدث الرياضي بقيادة المدربين أرسلان محمدي وحميد مباركي، فيما قاد منتخب الفتيات المدربتان صحابه فرد وآيسان آبسالان، تحت إشراف الإداريين سميرا قدسي ومحمد حسين نقاشيان.

وضمت تشكيلة المنتخب الإيراني للفتيات كلاً من: جانا صافي، آرميتا عزت نجاد، دلان بيطرفان، بهار حاجي ملا حيدر، جانان بيطرفان، هليا عقيلي، رومينا رافعي، أرغوان أمير خانلو، ياسمين حسني، ونيلا رحيمي. في حين تألفت تشكيلة منتخب الشباب من: علي رضا حاجي ملا حيدر، تيام نصيري، رامتين رافعي، سبهر مهربخش، سيد دانيال إحراميان، صدرا عاطفي، آراد آسوده، بارسا ذوالفقاري، طاها دهقان، علي تقي زاده، عطاء الله فرحناك، ومهراد منصوري.