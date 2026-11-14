وكالة مهر للأنباء - كشفت المواجهة العسكرية الأمريكية مع إيران، أكثر من أي شيء آخر، عن محدودية القوة العسكرية لواشنطن؛ وهو ما يُظهر أن النصر في ساحة المعركة لا يعني بالضرورة تحقيق الأهداف السياسية والاستراتيجية. والآن، لجأ ترامب إلى الضغط الاقتصادي والحصار في وضعٍ فشل فيه في إجبار طهران على قبول مطالبه.

في تحليلٍ للقوة الأمريكية وعواقب المواجهة مع إيران، كتبت مجلة "فورين بوليسي": "توهمت الولايات المتحدة أنها تمتلك تفوقًا حاسمًا في القوة العسكرية، فضلًا عن القدرة على تحويل هذه القوة إلى ترتيبات سياسية مستدامة؛ بينما في الواقع، لا تمتلك أيًا منهما". يُمكن اعتبار هذا البيان أحد أهم الدروس المستفادة من المواجهة الأمريكية الأخيرة مع إيران؛ وهي مواجهة كشفت مرة أخرى عن الفجوة بين القوة العسكرية والقدرة على فرض الإرادة السياسية.

دخل دونالد ترامب المواجهة مع إيران مُعتقدًا أن التفوق العسكري للولايات المتحدة وإسرائيل قادر على تغيير موازين القوى في وقت قصير وإجبار طهران على قبول مطالب واشنطن. لكن التطورات في الأشهر الأخيرة أظهرت أن امتلاك أحدث المعدات العسكرية، والقدرة على إحداث دمار واسع النطاق، والقدرة على تنفيذ عمليات معقدة، لا يعني بالضرورة تحقيق نتيجة سياسية مرغوبة.

الفشل في تحقيق الأهداف الاستراتيجية

لا يقتصر تقييم أداء الولايات المتحدة على حجم الضرر الذي لحق بالبنية التحتية العسكرية الإيرانية فحسب، بل من المهم التساؤل عن مدى تحقيق واشنطن للأهداف التي أعلنتها لهذه المواجهة.

في بداية العملية، حددت إدارة ترامب عدة أهداف، منها إضعاف القدرات الصاروخية الإيرانية، وتدمير قدراتها البحرية، ومنع إيران من امتلاك أسلحة نووية، بل وحتى تمهيد الطريق لتغيير في البنية السياسية للبلاد.

مع ذلك، يشير استمرار المقاومة الإيرانية وبقاء الخلافات الجوهرية بين طهران وواشنطن إلى أن التفوق العملياتي الأمريكي لم يفلح في إجبار إيران على الاستسلام السياسي.

يشير تقرير صادر عن دائرة أبحاث الكونغرس الأمريكي في سبتمبر/أيلول 2026 إلى أن المواجهة العسكرية تحولت إلى حرب استنزاف، وأن واشنطن لا تزال أمام خيارات صعبة، منها مواصلة العمليات العسكرية المحدودة، أو تصعيدها، أو السعي نحو اتفاق. بعبارة أخرى، ورغم تفوقها العسكري، لم تتمكن الولايات المتحدة بعد من فرض إطارها السياسي المنشود على إيران.

عندما تصبح القوة العسكرية عبئًا استراتيجيًا

من الجوانب المهمة الأخرى لهذه المواجهة التكاليف الباهظة التي تكبدتها الولايات المتحدة لمواصلة هذه المواجهة. فبحسب تقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس الأمريكي، بلغت تكلفة عملياتها العسكرية نحو 38 مليار دولار بحلول 1 أغسطس/آب 2026. وتشير تقارير الرقابة الصادرة عن البنتاغون أيضًا إلى انخفاض مخزونات الذخيرة ومحدودية القدرة الصناعية على استبدال الذخيرة المستهلكة.

تكتسب هذه المسألة أهمية استراتيجية بالغة، لأن القوة العسكرية الأمريكية ليست مصممة لمنطقة واحدة أو أزمة واحدة فقط. فواشنطن تواجه في الوقت نفسه التزامات أمنية واسعة النطاق في أوروبا وشرق آسيا والشرق الأوسط. لذا، فإن الاستهلاك المكثف للأسلحة وتآكل القدرات العسكرية على جبهة واحدة قد يؤثران أيضاً على قدرة الدولة على إدارة الأزمات المحتملة في مناطق أخرى.

من جهة أخرى، لا تقتصر التداعيات الاقتصادية للمواجهة على حدود المنطقة. فقد أدت اضطرابات حركة الملاحة البحرية وتزايد المخاوف بشأن أمن الطاقة إلى نقل تكاليف هذه المواجهة إلى الاقتصاد العالمي.

في ظل هذه الظروف، تواجه الولايات المتحدة مفارقة استراتيجية: فهي بحاجة إلى تكثيف الضغط لتحقيق أهدافها، لكن استمرار الضغط العسكري والاقتصادي يُرتب تكاليف بات من الصعب على واشنطن تحملها.

التحول من الهجوم العسكري إلى الحصار الاقتصادي

وتُعد تطورات الأيام الأخيرة مؤشراً هاماً على هذا الوضع. ففي تقريرها الصادر في 14 نوفمبر/تشرين الثاني، ذكرت وكالة رويترز، نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة، أن ترامب أبلغ كبار مستشاريه أنه قد يمتنع عن شن هجمات جديدة على إيران في الوقت الراهن ما لم تصدر أي أعمال استفزازية من جانب إيران أو أنصار الله في اليمن.

ويؤكد التقرير أيضاً أن الإدارة الأمريكية تعتزم مواصلة الحصار البحري والعقوبات الاقتصادية مع الإبقاء على الخيارات العسكرية.

يجب تحليل هذا التغيير في النهج في ضوء صعوبة تحقيق أهداف واشنطن الأصلية. يحاول ترامب الآن إجبار طهران على تغيير حساباتها من خلال الضغط الاقتصادي، وتقييد التجارة الخارجية، وفرض تكاليف متزايدة على الاقتصاد الإيراني.

لكن الضغط الاقتصادي لا يؤدي بالضرورة إلى النتيجة السياسية المرجوة. فقد أظهرت تجربة المواجهات الدولية وجود فرق بين الضرر الاقتصادي، وتغيير السلوك السياسي، والاستسلام الاستراتيجي. إن الضغط على اقتصاد دولة ما أمر، وإجبار بنيتها السياسية على قبول مطالب الطرف الآخر أمر آخر.

الدرس الأهم من المواجهة مع إيران

إن ما يهم في قضية إيران اليوم ليس مجرد نتيجة فترة من العمليات العسكرية، بل هو سؤال أعمق حول طبيعة القوة الأمريكية.

تتحول القوة العسكرية إلى قوة استراتيجية عندما تستطيع وضع أهداف سياسية محددة وقابلة للتحقيق ومستدامة. وإلا، فإن حتى النجاحات العملياتية الكبيرة قد تؤدي إلى تكاليف باهظة ومكاسب سياسية محدودة.

لا تزال الولايات المتحدة تمتلك قوة عسكرية واسعة، ولا يمكن تجاهل هذه الحقيقة. كما تواجه إيران ضغوطًا وخسائر اقتصادية جراء المواجهة. ومع ذلك، فإن معيار النصر الأمريكي ليس مجرد مدى تدمير البنية التحتية الإيرانية، بل مدى نجاح واشنطن في تحقيق أهدافها المعلنة.

من هذا المنظور، تحمل المواجهة الأخيرة رسالة واضحة لصناع القرار الأمريكيين: لا يمكن الاعتماد ببساطة على تفوق الأسلحة لكسر الإرادة السياسية لدولة ما وفرض النظام الذي يرغبون فيه عليها. يكمن فشل أمريكا الاستراتيجي تحديداً في هذه الفجوة: الفجوة بين القدرة على الضرب والقدرة على تحقيق النصر.