وذكرت وكالة مهر للأنباء، أن المواجهة الودية جمعت بين المنتخبين الإيراني والفلسطيني مساء اليوم السبت على ملعب "البصرة" وقد شهدت المباراة سيطرة ميدانية واضحة للمنتخب الإيراني منذ الدقائق الأولى حيث فرض أسلوبه على مجريات اللعب واستحوذ على الكرة بنسبة أكبر.

وفي الدقيقة 76، نجح اللاعب "سردار آزمون" في افتتاح التسجيل لصالح المنتخب الإيراني بعد تمريرة حاسمة من "حسين غودرزي" ليمنح إيران التقدم بهدف.

ومع استمرار الضغط الإيراني، تمكن اللاعب "صالح حرداني" في الدقيقة 84 من تعزيز النتيجة بتسجيل الهدف الثاني، مستغلاً تمريرة عرضية من "غودرزي" من الجهة اليسرى.

وبهذه النتيجة اختتم المنتخب الوطني مباراته بالفوز على فلسطين بنتيجة (2-0) محققاً فوزه الأول في المباريات الودية الدولية .