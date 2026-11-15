وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، ردا على محاولات المسؤولين الأمريكيين التنصل من المسؤولية وإلقاء اللوم بشأن إشعال الحرب ضد إيران: إن تحريف التاريخ وربط بداية الصراعات بثورة عام 1979 يمثل محاولة يائسة للهروب من التداعيات الكارثية للعدوان العسكري الأمريكي.

وأوضح بقائي أن المسؤولين الأمريكيين يزعمون، تهرباً من تحمل تبعات عدوانهم العسكري، أن إيران هي من بدأت الحرب عبر ثورة عام 1979؛ واصفاً ذلك بأنه تضليل مفضوح يرفضه كل عقل سليم، مؤكداً أن الثورة قامت من أجل تحقيق الاستقلال والكرامة.

وأضاف أن أمريكا هي من أقدمت، في خضم المفاوضات الدبلوماسية، على شن عدوان عسكري غير مبرر، واغتالت قائد الثورة الإسلامية وكبار المسؤولين، كما استهدفت المدنيين ودمرت البنى التحتية، مشيراً إلى أن واشنطن تجد نفسها اليوم في مأزق عسكري وسياسي وتسعى للتغطية على إخفاقاتها.

وتابع المتحدث باسم الخارجية قائلاً إن سجل العداء الأمريكي ضد إيران بدأ منذ انقلاب 19 أغسطس 1953، مروراً بتسليح نظام صدام والتواطؤ في استخدام الأسلحة الكيميائية، واستمر لاحقاً بإسقاط طائرة الركاب المدنية، وفرض العقوبات القصوى، واغتيال الشهيد قاسم سليماني.

وختم بالقول إن البيت الأبيض لن يتمكن، من خلال التلاعب بالوقائع التاريخية، من التنصل من عبء المسؤولية عن قراره بشن العدوان العسكري في 28 فبراير 2026؛ مؤكداً أن واشنطن تتحمل وزر التسبب في العداء وبدء الحرب معاً.

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