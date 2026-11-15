وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها أعلنت إدارة العلاقات العامة للقوة البحرية قي الحرس الثوري الاسلامي اليوم الاحد أن ناقلتين مخالفتين قامتا بتعطيل أنظمة الملاحة والتعريف الآلي الخاصة بهما تعرضتا لانفجار واندلاع حرائق إثر اصطدامهما بألغام بحرية، وذلك أثناء محاولتهما العبور السري لمضيق هرمز عبر ممر غير مصرح به.

كما أشار البيان إلى أنه في أعقاب الحادث استجابت ناقلتان أخريان كانتا تشرعان في محاولة عبور غير مشروعة للمضيق للتحذيرات الصادرة عن مركز مراقبة الحركة البحرية التابع للحرس حيث تراجعت الناقلتان وعادتا إلى مياه الخليج الفارسي.

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