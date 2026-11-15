وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي، أكّد في كلمته قبيل بدء الجلسة العلنية للمجلس، اليوم الأحد 15 نوفمبر، أن هذه الأيام تصادف ذكرى استشهاد اللواء حسن طهراني مقدم وعدد من عناصر القوة الجوفضائية التابعة لحرس الثورة الإسلامية، وهي المناسبة التي أُطلق عليها اسم اليوم الوطني للفضاء الجوي. وهنّأ رفاقه السابقين في السلاح وقادة القوة وعائلات شهدائها بهذه المناسبة.

وأشار قاليباف إلى الكشف عن مدينة صاروخية جديدة خلال الأيام الماضية، موضحاً أن هذا الإنجاز الذي تحقق أثناء الحرب وتحت نيران العدو، يتجاوز كونه إنجازاً تقنياً ودفاعياً، ليشكل رمزاً لتغيير المعادلات الاستراتيجية في المنطقة.

ووصف رئيس مجلس الشورى الإسلامي القوة الجوفضائية بأنها مزيج من خبرات أبناء جيل الستينيات وإيمان الشباب من جيلي الثمانينيات والتسعينيات، مؤكداً أن هذه المؤسسة، بالاستناد إلى السنن الإلهية وشعار «ولكنّ الله رمى»، جعلت المستحيل ممكناً، وأرّقت الكيان الصهيوني، ومنحت الأمل والعزة للشعب الإيراني المقاوم وشعوب المنطقة والعالم الحرة، ولا سيما أطفال فلسطين المظلومين.

وشدد قاليباف على أن إيران لن تبقى في وضع «لا حرب ولا سلام»، مؤكداً أن مسألة رغبة الولايات المتحدة في التفاوض أو الحرب لا تشكل أهمية بالنسبة لطهران؛ فإذا قبلت واشنطن الشروط الإيرانية السبعة المنطقية، التي تُعد ثمرة تضحيات الشعب الإيراني، فإن طريق الاتفاق سيكون مفتوحاً. لكنه حذّر من أن أي خطأ أمريكي جديد سيجعل قدرات القوات المسلحة الإيرانية وإرادتها، لا رغبة واشنطن، هي التي تحدد جغرافيا المعركة، مشيراً إلى أن تداعيات أي حرب جديدة ستطال أطرافاً كثيرة.

وانتقد قاليباف تصريحات وزير الخزانة الأمريكي وما وصفه بأدبياته المسيئة وغير الأخلاقية، معتبراً أنها تعكس حالة عميقة من العجز أمام اقتدار الجمهورية الإسلامية. وأضاف أن من يفرّ إلى الملاجئ العسكرية خوفاً من التهديدات، عليه أن يفكر في إخفاقاته الاستراتيجية في الخليج الفارسي بدلاً من توجيه الإهانات إلى الشعوب.

وفي الشأن الاقتصادي، أكّد قاليباف أن المعركة الأساسية لإيران، إلى جانب الميدان العسكري، تتمثل في ميدان الإنتاج ومعيشة المواطنين، لافتاً إلى أن التضخم والبطالة وتقلب الأسعار لا يمكن معالجتها بالخطب أو التعاميم. واعتبر أن حماية موائد المواطنين الذين صمدوا لأكثر من ثمانية أشهر في مواجهة واحدة من أكبر الحروب في التاريخ، تمثل الحد الأدنى من مسؤوليات المسؤولين.

وأضاف أن ارتفاع أسعار بعض السلع قد يكون أحياناً أمراً لا يمكن تجنبه بسبب التضخم، لكن تعدد أسعار السلعة الواحدة لا علاقة له بالتضخم، بل يعود إلى ضعف الرقابة على الأسواق. وطالب الجهات المعنية بمعالجة هذه الأوضاع من خلال الرقابة والإجراءات العاجلة.

ودعا رئيس مجلس الشورى لجان الصناعة والمناجم، والقانون والقضاء، والاقتصاد إلى إعداد تقارير رقابية تُعرض على المواطنين، تتضمن تحديد الجهات المسؤولة عن التقصير في مراقبة الأسعار والأسواق.

وفي ما يتعلق بالبنزين واختلال توازن الطاقة، أشار قاليباف إلى أن التصريحات المتكررة بشأن هذا الملف أثارت قلق المواطنين، مؤكداً أن القضية ذات طبيعة فنية ووطنية، وتتطلب الاستفادة من الرأي الجماعي والعمل التخصصي والتوصل إلى قرارات مدروسة ونهائية، إلى جانب تعاون المواطنين.

وشدد على ضرورة أن تُتخذ أي قرارات في هذا المجال بعد إقناع الرأي العام وبما يضمن فرض أقل الأعباء على المواطنين، داعياً المسؤولين المعنيين إلى إدراك حساسية هذا الملف والامتناع عن التصريحات المتكررة بشأنه.

وفي جانب آخر من كلمته، أشار قاليباف إلى حادث انقلاب الحافلة التي كانت تقل عدداً من العاملين في شركة «إم جي إل» بدهلران، والذي وقع مساء أمس، وأدى إلى وفاة عدد منهم. وقدّم التعازي إلى أسر الضحايا، ولا سيما أهالي محافظة إيلام، سائلاً الله الرحمة والمغفرة للمتوفين والشفاء العاجل للمصابين.

كما أعرب عن تعازيه للنائب مهرداد لاهوتي بوفاة والده، الذي كان أيضاً والد شهيدين، سائلاً الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أسرته الصبر والسلوان.

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