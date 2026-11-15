وأفادت وكالة مهر للأنباء نعت كتائب القسام، في بيان عسكري، أبو يونس، المكنى "أبو محمود"، وقالت إنه عضو المجلس العسكري العام وقائد لواء رفح، وإنه استشهد مساء السبت في عملية اغتيال. وبحسب البيان، التحق أبو يونس بكتائب القسام عام 1991، واعتقل في السجون الإسرائيلية، وتدرج في المواقع القيادية بلواء رفح، حيث قاد الكتيبة الغربية قبل توليه قيادة اللواء. وأضافت الكتائب أنه كان من القادة المشاركين في التخطيط والإشراف على هجوم السابع من أكتوبر.

وكتب وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس على منصة إكس أن الجيش يواصل "إحباط قادة حماس"، مؤكداً استمرار الهجمات حتى تجريد القطاع من السلاح وألا تبقى فيه حماس. وأعلن مجمع ناصر الطبي سقوط شهيد وإصابة شخصين في قصف إسرائيلي استهدف منطقة المواصي في خانيونس.

ويأتي هذا بعد أن دعا رؤساء أجهزة الاستخبارات في مصر وقطر وتركيا، خلال اجتماع ثلاثي عقدوه في العاصمة المصرية القاهرة، الجمعة، إلى الوقف الفوري للانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة، واستكمال تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، خصوصاً وقف الهجمات وزيادة المساعدات الإنسانية، في ظل استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية بالقطاع.

كما دعا المجتمعون إلى "الوقف الفوري للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة"، واتخاذ خطوات ملموسة دون تأخير لتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم ومستدام في غزة، من دون أن تكشف الوكالة عن طبيعة هذه الخطوات أو آليات تنفيذها. وتضطلع مصر وقطر وتركيا، إلى جانب الولايات المتحدة، بدور الوساطة في اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتواصل الدول الأربع اتصالاتها لمتابعة تنفيذ بنوده وتجاوز العقبات التي تعترض الانتقال إلى مراحله التالية.

ويأتي الاجتماع في وقت تتواصل فيه الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة والقيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025. وكانت مصر وقطر وتركيا قد أدانت، في الثالث من أغسطس/ آب الماضي، الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في غزة، خصوصاً استهداف المنشآت الصحية والبنية التحتية الطبية، محذرة من أن استمرارها يعرقل تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق ويهدد الجهود الرامية إلى تثبيت وقف دائم لإطلاق النار.