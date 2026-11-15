وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، أكّد خلال مؤتمره الصحفي، أن إيران شهدت خلال الأيام القليلة الماضية مراسم تشييع وتأبين شهداء مجهولي الهوية، واصفاً إياهم بأنهم «معارف السماء وغرباء الأرض»، مشيراً إلى أن هذه المراسم تذكّر الإيرانيين بثقافة شعبهم.

استمرار جرائم الكيان الصهيوني في غزة والضفة الغربية

وأضاف بقائي أن من أبرز القضايا التي لا يمكن التغاضي عنها التطورات الجارية في قطاع غزة، مؤكداً أن الكيان الصهيوني يواصل حملة الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين حتى في فصل الشتاء. وأشار إلى أن الأوضاع الكارثية في غزة تؤلم ضمير كل إنسان حر، في ظل استمرار معاناة الفلسطينيين جراء مختلف الجرائم، فضلاً عن تواصل الهجمات وتفجير منازل الفلسطينيين والاعتقالات الواسعة في الضفة الغربية.

الدول الإسلامية مطالبة باتخاذ خطوات عملية لدعم فلسطين

وأكّد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن التعبير عن مظلومية فلسطين هو صرخة من أجل الإنسانية، وأن الدول الإسلامية تتحمل مسؤولية اتخاذ خطوات عملية، مشدداً على أن القضية الفلسطينية هي قضية إنسانية.

التقارير أحادية الجانب للوكالة أضرت بمصداقيتها

وفيما يتعلق بطريقة نشر تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قال بقائي إن الوكالة تعاني مشكلة هيكلية، تتمثل في وصول تقاريرها إلى وسائل الإعلام الغربية، مضيفاً أنها تواصل نهجها السابق، تحت تأثير المواقف المنحازة لبعض مسؤوليها ونفوذ الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية، والمتمثل في تقديم تقارير أحادية الجانب بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وأوضح أن هذا النهج ألحق الضرر بمصداقية الوكالة باعتبارها مؤسسة دولية مختصة بالملف النووي، كما يرتب عليها مسؤوليات جراء ذلك.

افتعال الذرائع بشأن البرنامج النووي الإيراني لم يحقق أهدافهم

وأضاف بقائي أن افتعال الذرائع لتصعيد الأجواء بشأن البرنامج النووي الإيراني لم يحقق أي فائدة لهم، موضحاً أن التقارير والقرار الذي صدرا في المراحل السابقة أديا إلى طرح القضية أمام مجلس الأمن الدولي، رغم معارضة عضوين في المجلس لهذا المسار.

اعتراف الوكالة بتوقف أنشطتها في إيران عقب الهجمات على المنشآت النووية

وأشار بقائي إلى أن من النقاط المهمة الواردة في التقرير اعتراف الوكالة، في واحدة من الحالات النادرة، بأن الهجمات التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية أوجدت وضعاً غير مسبوق، وأدت إلى توقف أنشطة الوكالة في إيران، مؤكداً أن الوكالة ومديرها العام تجاهلا هذه الحقيقة الواضحة.

اتخاذ القرار بشأن معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية يعود إلى المؤسسات المعنية

وحول معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن هذا الموضوع ينبغي أن يُبتّ فيه من قبل المؤسسات المعنية، مؤكداً أن إيران ما دامت عضواً في المعاهدة، فإنها ملتزمة بالتعهدات الواردة فيها.

دول المنطقة هي المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بإيران

وفي معرض رده على تصريحات الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج الفارسی بشأن تحميل إيران مسؤولية الهجمات على دول المنطقة ومطالبتها بدفع تعويضات، قال بقائي: لا ينبغي أخذ هذه المزاعم على محمل الجد، لأن أصحابها يدركون مدى افتقارها إلى الأساس ومقدار تفاهتها.

وحذّر هذه الدول والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج الفارسی من نبش الجراح القديمة، مؤكداً أن الشعب الإيراني لم ينسَ الدعم الشامل الذي قدمته دول المنطقة لنظام صدام، وأن هذا الملف لا يزال مفتوحاً.

وأضاف أن من المؤكد أن بعض دول المنطقة قدمت مئات المليارات من الدولارات لنظام صدام، مشيراً إلى أن المساعدات التسليحية والعسكرية وإرسال القوات والجنود وغيرها من أشكال الدعم موثقة، وتمثل مطلباً تاريخياً للشعب الإيراني.

وتساءل بقائي: كيف يمكن لهذه الدول أن تتحدث عن مطالبة إيران بالتعويضات، في حين أنها شاركت بصورة فاعلة في العدوان العسكري على دولة مجاورة، ووضعت أجواءها ومياهها وأراضيها تحت تصرف المعتدين لاستهداف الأراضي الإيرانية؟

وأكد أن الأضرار والخسائر التي لحقت بإيران، بصورة مباشرة وغير مباشرة، تعود جذورها إلى ممارسات بعض دول المنطقة، مضيفاً أن الدول التي اضطلعت بدور مباشر أو غير مباشر في العدوان على إيران تُعد شريكة ومتواطئة مع المعتدين في الجرائم التي ارتكبوها داخل الأراضي الإيرانية.

إيران وثّقت مشاركة دول المنطقة في العدوان العسكري

وتابع بقائي أن إيران هي الطرف الذي يطالب بالتعويضات، مؤكداً أنها وثّقت جميع أشكال مساهمة دول المنطقة في مساعدة الولايات المتحدة والكيان الصهيوني في العدوان عليها، وستتابع هذا الملف بجدية.

وأوضح أن مسؤولية هذه الدول ثابتة، مشيراً إلى أن الأمر كان واضحاً إلى حد أن إيران لم تكن بحاجة إلى اعتراف المسؤولين الأمريكيين، إذ إن انطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة والطائرات الحربية من قواعد موجودة في هذه الدول، فضلاً عن المساعدات اللوجستية والقواعد التي تعرضت للتدمير فيها، كلها مؤشرات على مشاركتها في العدوان.

التحركات الإيرانية ضد القواعد والممتلكات الأمريكية كانت دفاعية

وأكّد بقائي أن إيران لم تتخذ أي إجراء يستهدف السيادة الوطنية للدول المجاورة، مشدداً على أن جميع تحركاتها كانت ذات طبيعة دفاعية بحتة، واستهدفت القواعد والممتلكات الأمريكية.

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