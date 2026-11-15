وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن قشقاوي قال خلال مؤتمر صحفي: إن بدء الحرب بيد العدو، لكن نهايتها ستكون بأيدينا، وليس من المقرر أن ندخل الحرب وفقاً للجدول الزمني الذي يحدده العدو.

وأضاف أن القوات المسلحة أعلنت أن النطاق الجغرافي للعمليات سيتسع، مشيراً إلى أن التقارير والمعلومات التي حصلت عليها لجنة الأمن القومي خلال لقاءاتها الأخيرة مع قادة القوات المسلحة، تؤكد تحقيق تطور كبير على المستويين الكمي والنوعي في القدرات الهجومية والدفاعية للبلاد.

وأكد أن الظروف الراهنة تختلف عن ظروف حرب الاثني عشر يوماً وحرب الأربعين يوماً، موضحاً أنه في حال أقدم العدو على أي عمل عدائي، فإن مفاجآت كثيرة ستكون بانتظاره.

وشدد قشقوي على أن المنطق يقتضي أن تبقى القوات المسلحة على أهبة الاستعداد، وأيديها على الزناد، لكنه أكد أن إيران لم تكن في أي وقت البادئة بالعدوان، بل إنها في موقع الدفاع عن نفسها.

وفيما يتعلق بالوضع القانوني، أشار إلى أن إيران ترى، من منظور القانون الدولي، أنها لا تزال في حالة حرب، لافتاً إلى أن وضع الخليج الفارسي وبحر عُمان يُعد، وفقاً للقانون الدولي ومنظمة الأمم المتحدة، وضعاً حربياً.

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