وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرّح إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بأن وزير الخارجية سيقوم بزيارة إلى إسلام آباد وسلطنة عمان خلال الأيام المقبلة.

وأوضح بقائي أن وزير الخارجية، سيد عباس عراقجي، سيشارك يوم الاثنين في الاجتماع الثلاثين لمجلس وزراء منظمة التعاون الاقتصادي (ECO). وسيتم خلال هذا الاجتماع بحث سبل التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول العشر الأعضاء في المنظمة.

وفيما يتعلق بزيارة وزير الخارجية إلى سلطنة عمان، ذكر المتحدث أن الوزير سيتوجه إلى مسقط يوم الثلاثاء، حيث سيعقد لقاءات ومشاورات مع نظيره العماني.

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