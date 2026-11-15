وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن العلاقات العامة للقوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية أعلنت أن ناقلتي نفط تعرضتا خلال الساعات الماضية لانفجارين شديدين إثر اصطدامهما بألغام بحرية في المسار الجنوبي غير المصرح به لمضيق هرمز.

وأضاف البيان أن الناقلتين، اللتين حاولتا العبور بصورة سرية بعد إيقاف جميع أنظمة التعريف وتحديد المواقع، وبدعم وتضليل من الجيش الأمريكي، اشتعلت فيهما النيران عقب انفجارين عنيفين إثر اصطدامهما بالألغام البحرية.

وأشار البيان إلى أن إحدى الناقلتين كانت من فئة ناقلات النفط العملاقة (سوبر تانكر)، وتحمل أكثر من مليوني برميل من النفط الخام، وقد غرقت في المياه الجنوبية للخليج الفارسي، عقب انفجار وحريق شديدين.

ودعت القوة البحرية للصيادين العاملين في المنطقة إلى الالتزام بإجراءات السلامة، تفادياً للاصطدام بحطام ناقلة النفط الغارقة.

كما حذرت القوة البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية مالكي ناقلات النفط ومديري شركات الملاحة البحرية وأطقم السفن من الاقتراب من المنطقة المحظورة في مضيق هرمز، مؤكدة ضرورة عدم الانخداع بالجيش الأمريكي المعتدي.

وشدد البيان على أن جميع السفن التي تنتهك الترتيبات الإيرانية الخاصة بمضيق هرمز، وتدخل المناطق المحظورة والملوثة، ستواجه المصير ذاته.

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