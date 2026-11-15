وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن "عراقجي" تسلّم، اليوم الأحد، نسخة من أوراق اعتماد "جانيت ألبردا"، السفيرة الجديدة لهولندا لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك مع بدء مهمتها الدبلوماسية.

وفي مستهل مهمته الدبلوماسية، سلّم "تورو موريكاوا"، السفير الجديد لليابان لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية.

وودّع عراقجي في لقاء اخر، "وانغ حاجي إسماعيل عبدالمناب"، سفير بروناي دار السلام، في ختام مهمته الدبلوماسية في إيران.

من جهته، قدّم "داتو وان يوسري"، السفير الجديد لماليزيا لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، نسخة من أوراق اعتماده إلى وزير الخارجية، إيذاناً ببدء مهمته الدبلوماسية.