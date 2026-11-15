وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن "إسلامي" أعلن اليوم الأحد في تصريح أن إيران حققت تقدما ملحوظا في إنتاج أول منظومة للاندماج النووي في إيران؛ مؤكدا أن هذا الإنجاز يعكس تقدم إيران إلى حدود المعرفة ومواكبتها الدول المتقدمة في العالم.

وأعرب رئيس منظمة الطاقة النووية عن أمله في تحقيق المزيد من الإنجازات على أيدي العلماء الإيرانيين: قائلا: إننا نأمل أن يدخل أول "توكاماك" إيراني، الذي يُصنّع بالاعتماد الكامل على المعرفة الوطنية، ويمكننا استخدامه بوصفه تكنولوجيا رائدة، حيز التشغيل وفق الجدول الزمني المحدد.

وختم "إسلامي" تصريحاته بالقول: إن الهدف من هذا المشروع الكبير هو إثبات حقيقة للعالم، مفادها أن الإيرانيين يمتلكون الكفاءة لتحقيق أفضل الإنجازات، وأنهم قادرون على منافسة القوى العالمية في أعلى المستويات التكنولوجية.