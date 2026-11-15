وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن "بقائي" زار، اليوم الأحد، معرضا للأعمال الفوتوغرافية للفنان والمؤرخ الإيراني "هربرت (كرك) كريم‌ مسيحي" تحت عنوان "آلاف السنين من إيران"، والتقى بصاحب هذه الأعمال وتحدث إليه.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى هذه الزيارة في منشور عبر منصة "إكس"؛ قائلا: أتيحت لي فرصة ثمينة لمشاهدة عظمة إيران الحبيبة وبهائها في معرض الصور الفوتوغرافية "آلاف السنين من إيران" من خلال عدسة فناننا العزيز "هربرت كريم‌ مسيحي" ورغم أن ألق ثقافة هذه الأرض وفنها وأصالتها، بما تزخر به من سحر وجمال أخّاذ، لا يمكن احتواؤه حتى في آلاف الصور، لكن كما يقول الشاعر: "لا بدّ من أن نتذوّق بقدر ما نشعر به من ظمأ"؛ وما أمتع أن تطلّ علينا، وسط صخب الحياة وضجيجها، مشاهد من هذه الأرض العريقة المجيدة، فتأتي ضيافة لأعيننا".

وأضاف: كانت جميع الصور جميلة، غير أن هذه الصورة تحديدا لامست وجداني أكثر من سواها: زهرة في يد، يرى بعضهم أنها زهرة الرمان، فيما يراها آخرون زهرة اللوتس، وقد تعددت تأويلاتها في علم الرموز، من المكانة والنبل إلى الولادة والحياة؛ وصولجان ملكي في اليد الأخرى، رمزا للقوة والسلطة. لكن أهمية هذه الصورة تتجاوز كل ذلك؛ فنحن الإيرانيين لم نبحث عن العظمة في القوة وحدها ولطالما جعلنا الانبثاق والإبداع دائما في أفق رؤيتنا، ومن ثم فإن إيران، رغم كيد الحاقدين، لا تزال صامدة وستبقى شامخة على الدوام.