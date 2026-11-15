وافادت وكالة مهر للانباء، انه أكد رئيس الجمهورية نزار آميدي، اليوم الأحد، لسفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى العراق محمد كاظم ال صادق أن استقرار المنطقة أولوية مهمة تتطلب تضافر الجهود وبلورة المواقف بين الدول.



وقالت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان: إن "رئيس الجمهورية نزار آميدي، استقبل سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى العراق محمد كاظم ال صادق بحضور وزير العدل خالد شواني".



وأكد الرئيس، بحسب البيان، أهمية "تعزيز العلاقات الثنائية، وتوسيع مجالات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة، إلى جانب استمرار التواصل بشأن التطورات الإقليمية، والعمل على دعم الاستقرار وتعزيز فرص التفاهم بين دول المنطقة".



وأوضح رئيس الجمهورية أن "استقرار المنطقة يمثل أولوية مهمة تتطلب تضافر الجهود وبلورة المواقف بين الدول"، مشدداً على "أهمية احتواء الأزمات والتوترات، بما يحول دون اتساعها وانعكاسها على أمن تلك الدول وشعوبها".



بدوره، أشاد السفير الإيراني بـ"متانة العلاقات التي تجمع البلدين"، معرباً عن "حرص بلاده على مواصلة تعزيز التعاون مع العراق في المجالات المختلفة، ومؤكداً أهمية استمرار التواصل والتنسيق لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة".