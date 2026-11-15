وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في إشارة إلى ظروف الحرب التي تعيشها البلاد، وجهود العدو المتواصلة لاستغلال مختلف القدرات لخلق مشاكل وقيود، أكد الرئيس الايراني مسعود بزشكيان لأعضاء مجلس الوزراء: نحن في حالة حرب، والعدو يحاول بكل ما أوتي من قوة خلق مشاكل في البلاد. إن المقاومة والصمود في مثل هذه الظروف يتطلبان أيضاً تقبّل بعض الصعوبات وتحمّلها.

وأضاف الرئيس: يجب على الحكومة أيضاً أن تعمل بجدّ ليل نهار وبكل طاقتها، على دعم القوات المسلحة، وتأمين معيشة الشعب، وتوفير السلع والمستلزمات التي يحتاجها المجتمع.

كما شدد الرئيس على ضرورة توفير المعلومات المناسبة وشرح واقع إدارة شؤون البلاد للشعب، قائلاً: يجب أن نتحدث إلى الشعب بأسلوب مناسب حتى يدرك حجم القضايا والقيود والمشاكل التي تواجه إدارة شؤون البلاد.