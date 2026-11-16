أفادت وكالة مهر للأنباء بأن اللواء الحرسي سيد يحيى صفوي، المستشار العسكري الأعلى للقائد العام للقوات المسلحة، قال في لقائه مع أعضاء مكتب حفظ ونشر آثار قائد الثورة الشهيد وجمع من أهل الإعلام في منزل الشهيد اللواء حسن طهراني مقدم، مشيرًا إلى الذكرى السنوية لاستشهاد هذا القائد والعالم الدفاعي البارز: إنه شرح أبعاد شخصية هذا الشهيد ودوره في تأسيس صناعة الصواريخ في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وتابع: إن الشهيد طهراني مقدم، بإدراكه أهمية هذا الموضوع، كان يتابع تطوير القدرة الصاروخية بجدية، وكان يعتقد أن القدرة الصاروخية يجب أن تُعزز بوصفها ذراعًا قوية للأمة الإيرانية والنظام أمام تهديدات الأعداء.

وأشار إلى جهود هذا الشهيد لزيادة مدى الصواريخ وشدد قائلًا: كان الشهيد طهراني مقدم عالمًا مستقبليًا لا يكتفي بالوضع الراهن، وكان بتفكير استراتيجي يراعي آفاقًا أوسع لتطوير القدرة الصاروخية للبلاد.

وقدّر اللواء صفوي في الختام عائلة الشهيد طهراني مقدم قائلًا: إن عائلات القادة والمقاتلين لها نصيب كبير في مجاهداتهم، ودون مرافقة ودعم الزوجات والأبناء لم يكن استمرار هذا المسار الصعب ممكنًا. وأقدّر زوجة هذا الشهيد الكريم وبناته وابنه الذين كانوا رفقاء وسندًا له في مسار مجاهداته.

كما أبلغ في ختام كلامه سلام قائد الثورة الإسلامية الأعلى، آية الله السيد مجتبى الخامنئي، إلى عائلة الشهيد طهراني مقدم.

رسالة الشهيد طهراني مقدم إلى قائد الثورة الشهيد

وفي سياق متصل بهذا اللقاء، قال مهدي فضائلي، عضو مكتب حفظ ونشر آثار قائد الثورة الشهيد: إن الشهيد طهراني مقدم كتب رسالة مثيرة جدًا للاهتمام، على الأرجح عام 2005، إلى قائد الثورة الشهيد استخدم فيها تعابير رائعة.

وأضاف: يجب تفسير ولاء هذا الشهيد الكريم للولاية في إطار إيمانه العميق أيضًا. فقد كتب الشهيد طهراني مقدم في هذه الرسالة: "لم نكن في زمن أمير المؤمنين (ع)، وقد بقي فينا هذا التحسر لأننا لم نتمكن من أداء عمل في ركابه؛ ونريد أن نعوّض هذا التحسر في ركابكم."

وأضاف فضائلي: إن الشهيد طهراني مقدم شدد في سياق متصل مخاطبًا قائد الثورة الشهيد على أننا "نريد أن نملأ يديكم ونطمئن قلوبكم."

تعبير "العالم" كان نابعًا من معرفة دقيقة

قال عضو مكتب حفظ ونشر آثار قائد الثورة الشهيد: لم نرَ يومًا أن قائد الثورة الشهيد يبالغ في كلامه. وحتى في رسائل التعازي لشخصيات مختلفة، كان يستخدم مفردات يؤمن بها.

وتابع: لقد كان يشدد على أنه يستخدم التعابير والمفردات بناءً على إيمانه الواقعي، ولم يكن يبالغ في وصف خصائص الأشخاص. وعندما وصف قائد الثورة الشهيد، بمعرفته التي كانت لديه عن الشهيد طهراني مقدم، بأنه "عالم"، فإن هذا التعبير كان واعيًا ودقيقًا تمامًا.

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