أفادت وكالة مهر للأنباء بأن العلاقات العامة للقوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية أعلنت: قبل ساعات، حاولت ناقلتا نفط، بتوجيه مباشر من ضباط أمريكيين وبحماية مقاتلات جيش أمريكا المعتدي والسارق، العبور من المسار الجنوبي غير القانوني، فاصطدمتا بلغم بحري وأضاءتا سماء مضيف هرمز بانفجارات شديدة جدًا متعددة لساعات.

وقد انفجرت هاتان الناقلتان المخالفتان على مسافة قريبة من الناقلتين السابقتين، وهذه هي الناقلة السادسة التي تحترق وتغرق في مضيف هرمز منذ يوم أمس حتى الآن. وقد غطى التلوث الناجم عن انفجار هذه الناقلات سواحل ومياه مضيف هرمز كافة.

وقالت القوة البحرية للحرس: إن إجراءاتنا العقابية رد على الحصار غير القانوني لجيش أمريكا السارق وانتهاك القواعد الإيرانية لمضيق هرمز، وسيتم التعامل بحزم مع الناقلات المخالفة. ونحذر مالكي شركات النفط: إن المسار الجنوبي-الأمريكي المُنشأ في مضيف هرمز مزوّد بجدران نارية من الألغام، وإن الثقة بأكاذيب المسؤولين العسكريين الأمريكيين والتعاون معهم سيجعلكم فريسة للنار.

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