أفادت وكالة مهر للأنباء بأن العلاقات العامة لمقر النجف الأشرف (القوة البرية للحرس) أعلنت في بيان عن تدمير فريق بيجاك الإرهابي في الحدود الغربية للبلاد من قبل مقاتلي لواء المظلات أنصار الرسول.

وفيما يلي نص هذا البيان:

إن فريقًا من جماعة بيجاك الإرهابية كان يريد دخول أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتنفيذ أعمال إرهابية، وُضع تحت الرصد الاستخباراتي في الحدود الغربية للبلاد، ودُمّر في أعقاب اشتباك مع مقاتلي لواء المظلات أنصار الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم).

وفي هذه العملية، ضُبطت أيضًا كميات من الأسلحة والتجهيزات والمواد المتفجرة من هذه الجماعة.

وأضافت العلاقات العامة لمقر النجف الأشرف (القوة البرية للحرس): إن هذا الإجراء جاء نتيجة يقظة وإحاطة معلوماتية وجهوزية عملياتية لعناصر الأمن ومقاتلي لواء المظلات أنصار الرسول الغيارى.

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