وكالة مهر للأنباء: تتحول الحروب إلى هزائم استراتيجية عندما تعجز القوة العسكرية للمهاجم، رغم إلحاقها خسائر بالطرف الآخر، عن تحقيق الأهداف السياسية والأمنية المنشودة. وهذا التناقض تحديداً هو ما تواجهه الولايات المتحدة اليوم في تعاملها مع إيران؛ فواشنطن تمكنت من شن هجمات واسعة، لكنها باتت تواجه قيوداً لم تكن قائمة قبل الحرب، في مساعيها للخروج من الأزمة التي تسببت فيها بنفسها.

وينبغي تقييم التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية الأمريكي الأسبق أنتوني بلينكن في إطار هذا التناقض. فتكمن أهمية هذه التصريحات، لا في مجرد انتقاد مسؤول سابق لقرار دونالد ترامب، بل في إقرارها بتغير موازين القوى الاستراتيجية بعد الحرب.

ووصف بلينكن، خلال مشاركته في قمة القيادة التي نظمتها صحيفة «هندوستان تايمز» في نيودلهي، العمل العسكري الذي أقدم عليه ترامب ضد إيران بأنه خطأ، مشيراً إلى أن الإدارات الأمريكية السابقة درست هذا الخيار أيضاً، لكنها خلصت إلى أن الهجوم العسكري ينبغي أن يكون الملاذ الأخير. وأضاف أنه حتى لو أدى مثل هذا الهجوم إلى تأخير البرنامج النووي الإيراني، فمن المرجح ألا يتجاوز هذا التأخير عاماً أو عامين. وحذّر من أن نتيجة هذه الخطوة قد تتمثل في نقل الأنشطة النووية الإيرانية إلى أعماق أكبر تحت الأرض، ثم استئنافها في المستقبل.

كما أشار بلينكن إلى وضع مضيق هرمز، قائلاً إن هذا الممر المائي لم يكن يمثل مشكلة لواشنطن قبل اندلاع الحرب، لكنه تحول الآن إلى أحد أبرز التحديات التي تواجه الولايات المتحدة. بل إنه رجّح أن أي اتفاق لتسوية أزمة هرمز قد يتطلب تقديم تنازلات لإيران، ربما في إطار آلية ما لفرض رسوم على عبور السفن، حتى وإن لم تُسمَّ هذه الرسوم رسمياً بهذا الاسم.

وتطرق وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، في سياق حديثه، إلى الأبعاد الجغرافية والسكانية لإيران، موضحاً أن عدد سكانها يبلغ نحو 90 مليون نسمة، وأن مساحتها تعادل أربعة أضعاف مساحة ولاية كاليفورنيا وثلاثة أضعاف مساحة العراق. وأضاف أن منشآت إنتاج الأسلحة الإيرانية تقع في أعماق الأراضي الإيرانية، وأن مدى هذه الأسلحة يجعل من المستحيل القضاء على جميع القدرات الإيرانية عبر الضربات الجوية وحدها. وأكد أن تدمير هذه القدرات بالكامل قد يتطلب غزواً برياً، وهو إجراء وصفه بالكارثي. وفي تقييم أكثر صراحة، قال إن إيران، رغم الخسائر الكبيرة وفقدان جزء من قدراتها، أصبحت في موقع إقليمي أقوى مقارنة بما كانت عليه عند بداية الحرب.

الإخفاق في تحويل التفوق العسكري إلى مكاسب سياسية

لفهم أهمية هذا الإقرار، لا بد من التمييز بين مفهومين: التفوق العسكري والانتصار الاستراتيجي. فالتفوق العسكري يعني القدرة على إلحاق الخسائر وتدمير البنى التحتية واستهداف قدرات الطرف الآخر، أما الانتصار الاستراتيجي فيتحقق عندما تؤدي هذه العمليات إلى تغيير السلوك السياسي للخصم وتحقيق الأهداف المنشودة.

في الواقع، لا تكمن المشكلة الأساسية لواشنطن في ما إذا كانت الهجمات العسكرية على إيران قد ألحقت بها أضراراً أم لا، بل في ما إذا كانت هذه الأضرار قد تمكنت من تغيير الإرادة السياسية الإيرانية، والقضاء على قدراتها الردعية، وإضعاف مكانة طهران الإقليمية.

وتكشف تصريحات بلينكن عن وجود شكوك جدية داخل المؤسسة السياسية الأمريكية بشأن تحقيق هذه الأهداف. فإذا كان الهدف من الحرب فرض الإرادة السياسية على إيران، فإن استمرار قدرتها على اتخاذ القرار والرد والتأثير في المعادلات الإقليمية يعني أن القوة العسكرية لم تتحول إلى النتيجة السياسية التي كانت واشنطن تتطلع إليها.

وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة فيما يتعلق بالبرنامج النووي. فقد يؤدي الهجوم العسكري إلى تدمير البنى التحتية المادية، لكنه لا يقضي تلقائياً على المعرفة التقنية والكوادر المتخصصة والإرادة السياسية لدى أي دولة. بل إن الضغوط العسكرية قد تدفع الطرف الآخر إلى إعادة النظر في حساباته الأمنية، وتعزز دوافعه لتوزيع قدراته وإخفائها وإعادة بنائها. ومن ثم، فإن تأخير برنامج ما لا يعني بالضرورة القضاء عليه.

مضيق هرمز.. تحويل الجغرافيا إلى ورقة قوة

لعل أبرز ما ورد في اعترافات بلينكن هو إشارته إلى مضيق هرمز. فهذا الأمر يكشف أن تداعيات الحرب تجاوزت نطاق أهدافها العسكرية الأولية، وامتدت إلى أحد أكثر الممرات حساسية في الاقتصاد العالمي.

فمضيق هرمز ليس مجرد ممر بحري يقع بمحاذاة إيران، بل هو أحد أهم شرايين نقل الطاقة في العالم. وتبلغ أهمية هذا الممر للاقتصادات الكبرى، ولا سيما الدول الآسيوية والصين، حداً يجعل أي اضطراب مستمر فيه قادراً على إحداث تداعيات تتجاوز منطقة الخليج الفارسي.

ومن هذا المنطلق، تتحول الجغرافيا الإيرانية نفسها إلى أحد عناصر القوة. فالدولة التي تقع بمحاذاة هذا الممر المائي تتمتع بموقع يؤثر حتى في الحسابات الأمنية للقوى الكبرى. ولا يمكن تقييم هذه الإمكانات بمجرد إحصاء المقاتلات أو الصواريخ أو حجم الأضرار التي لحقت بالمنشآت العسكرية.

واللافت أن الولايات المتحدة لم تكن تواجه قبل الحرب تحدياً بهذا الحجم يتعلق بإدارة أزمة مضيق هرمز، لكن إعادة الأوضاع إلى طبيعتها أصبحت الآن جزءاً من أجندة واشنطن السياسية والأمنية. كما أن إقرار بلينكن بضرورة تقديم تنازلات لإيران ينبع من هذه الحقيقة؛ فالقوة العسكرية وحدها لا تستطيع تحييد جميع التداعيات الجيوسياسية للحرب.

حدود القوة الأمريكية وكلفة استمرار الحرب

ومن العوامل الأخرى صعوبة تحويل العمليات العسكرية إلى حل مستدام. فإيران دولة ذات مساحة جغرافية واسعة نسبياً، وعدد سكان كبير، وقدرات عسكرية موزعة على نطاق واسع. وهذا الواقع يختلف عن نمط استهداف منشأة محدودة أو دولة صغيرة.

إن القضاء الكامل على القدرات العسكرية الإيرانية، ولا سيما تلك المتمركزة في أعماق الأراضي، يتطلب عمليات متواصلة ومكلفة. وإذا كان تحقيق هذا الهدف غير ممكن من دون غزو بري، فستجد واشنطن نفسها أمام خيار صعب: إما القبول بحدود القوة العسكرية والتوجه نحو التوصل إلى اتفاق، أو الدخول في مرحلة أكثر كلفة وأشد غموضاً من الحرب.

وفي هذا السياق، تكتسب مسألة خروج ترامب من الأزمة أهمية خاصة. ويرى بلينكن أن المسار الدبلوماسي لا يزال قائماً، لكن قبوله سيكون صعباً على الرئيس الأمريكي؛ لأن الاتفاق النهائي قد لا يختلف جوهرياً، من حيث مضمونه النووي، عن الاتفاق النووي الذي انسحب منه ترامب عام 2018. وبعبارة أخرى، قد تجد واشنطن نفسها، بعد تكبد خسائر عسكرية واقتصادية وسياسية فادحة، عائدة إلى نقطة كان من الممكن الوصول إليها حتى قبل الحرب.

إيران.. متغير حاسم في معادلات ما بعد الحرب

في نهاية المطاف، تكمن أهمية تصريحات بلينكن في أنها تكشف حقيقة أساسية، وهي أن قوة إيران لا تقتصر على قدراتها العسكرية. فالجغرافيا والموقع الجيوسياسي والقدرة على التأثير في أمن الطاقة والحفاظ على دورها في المعادلات الإقليمية، تشكل مجتمعة مجموعة من أوراق القوة التي لا يمكن القضاء عليها بسهولة عبر الهجمات العسكرية.

وبطبيعة الحال، لا يعني هذا التقييم تجاهل الخسائر التي خلفتها الحرب، أو اعتبار إيران بمنأى عن الضغوط العسكرية والاقتصادية. فتعزز الموقع الإقليمي لا يعني بالضرورة زيادة جميع القدرات المادية، بل قد يعني ارتفاع القدرة على التفاوض، وزيادة صعوبة فرض الطرف الآخر إرادته.

لذلك، لا تقتصر مشكلة الولايات المتحدة اليوم على إنهاء الحرب، بل تشمل أيضاً إدارة تداعياتها الاستراتيجية. فقد دخلت واشنطن حرباً كان من المفترض أن تحد من قوة إيران، لكنها باتت مضطرة، لمعالجة الأزمات الناجمة عنها، إلى الاعتراف بدور الجغرافيا والقدرات الردعية الإيرانية والقوة التفاوضية لطهران.

وهذا هو التناقض الاستراتيجي الكبير في النهج العسكري الأمريكي تجاه إيران: تمكنت الولايات المتحدة من مهاجمة إيران، لكنها لم تتمكن من إخراج حقيقة القوة الإيرانية من المعادلات الإقليمية.

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