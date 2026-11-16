وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن أحد المصابين في حادث انقلاب الحافلة التي كانت تقل موظفي شركة «إن جي إل»، توفي فجر اليوم، رغم تلقيه العلاج في قسم العناية المركزة بمستشفى كنجويان في دزفول.

وبوفاة المصاب، ارتفع عدد ضحايا الحادث إلى 13 شخصاً.

انتهی/