وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح مجتبى قهرماني، رئيس جهاز القضاء في هرمزغان، بأنه في أعقاب الهجوم الإجرامي الذي شنه "العدو الأمريكي" على ستة جسور للنقل في محافظة هرمزغان، فُتحت قضيتان قانونيتان لدى السلطة القضائية في مدينة بندر خمير، تتعلقان بتدمير هذه الجسور واستشهاد سبعة من المواطنين.

وأضاف أنه فور وقوع هذه "الجرائم الحربية"، توجه مسؤولون قضائيون وخبراء مختصون في مجالات متنوعة إلى المواقع المعنية، حيث قاموا بجمع الأدلة والوثائق اللازمة واتخاذ الإجراءات المطلوبة.

وأشار قهرماني إلى أنه تم أيضاً إجراء استفسارات لدى المؤسسات العسكرية والأمنية والطب الشرعي، كما أُجريت تقييمات فنية لتقدير حجم الأضرار.

ولفت إلى أن السلطات القضائية استمعت إلى أقوال ذوي الشهداء، وبعد استكمال التحقيقات وتجميع كافة الأدلة والوثائق الضرورية، تمت إحالة القضيتين -مشفوعتين بأمر قضائي مناسب- إلى النيابة العامة والثورية في طهران لمتابعة الإجراءات القانونية.

/انتهى/