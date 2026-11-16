وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه خلال اللقاء، أشار الجانبان إلى الروابط التاريخية والحضارية والدينية والثقافية المشتركة بين البلدين المسلمين الجارين، وأكدا على أهمية استثمار العلاقات الممتازة والثقة المتبادلة القائمة بينهما لتعزيز الروابط في جميع المجالات، بما في ذلك القطاعين الإعلامي والثقافي.

كما شدد المتحدثان باسم وزارتي خارجية إيران وباكستان على أهمية تعميق التفاهم والصداقة بين الشعبين من خلال القنوات الإعلامية، وأكدا على ضرورة وضع آليات مناسبة لتعزيز التنسيق بشأن القضايا المتعلقة بالإعلام.

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