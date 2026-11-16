وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكر مكتب العلاقات العامة في القوات البحرية التابعة للجيش أن ناقلة نفط أخرى مخالفة تعرضت لحريق وتوقفت عن الحركة في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين، إثر اصطدامها بلغم بحري في منطقة محظورة شرقي مضيق هرمز.

وتواصل القوات البحرية التابعة للجيش مراقبة حركة السفن والإشراف عليها بشكل مستمر شرقي مضيق هرمز.

إن تعطيل أنظمة التتبع والدخول إلى مناطق بحرية غير مصرح بها أو محظورة أو غير آمنة، يعرّض السفن المخالفة لمخاطر جسيمة.

كما سيتحمل مالكو السفن التي تبحر عبر المناطق المحظورة -متجاهلين التحذيرات واللوائح المعمول بها- المسؤولية عن العواقب المترتبة على مثل هذه التصرفات.

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