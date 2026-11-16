وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار سيد عباس عراقجي، في تصريحات للصحفيين عقب اجتماع مجلس وزراء منظمة التعاون الاقتصادي، إلى أن جانباً كبيراً من القمة خُصص لمناقشة الأوضاع في قطاع غزة؛ وهي أزمات تسبب فيها الكيان الصهيوني، وتصل في جوهرها إلى حد "الإبادة الجماعية الصامتة".

ولفت عراقجي إلى منع دخول الغذاء والمياه النظيفة والأدوية، مشيراً إلى أن هذه المعاناة تفاقمت -للأسف- بسبب الفيضانات والأمطار الغزيرة. ونتيجة لذلك، طُرحت القضية للنقاش، حيث شهد الاجتماع دعوات لإيصال المساعدات الدولية وبذل الجهود لتغيير الواقع الميداني.

وأضاف قائلاً: "فيما يتعلق بالوضع الراهن في منطقتنا، جاء رد فعل قمة منظمة التعاون الاقتصادي إيجابياً؛ إذ أعرب المشاركون عن دعمهم وترحيبهم بالمقترح الإيراني -المعروف بـ 'خطة المرحلتين'- معربين عن أملهم في أن تفضي هذه المبادرة إلى إنهاء دائم وشامل للحرب الدائرة في المنطقة".

كما أوضح وزير الخارجية أن المناقشات تناولت رؤية المنظمة وتصوراتها للمستقبل، إلى جانب قضايا أخرى شملت التعاون في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة، والعلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى ملفات تتعلق بالأمن الإقليمي.

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