وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكر مكتب العلاقات العامة للقوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني أن طائرة مسيرة من طراز "MQM-170" تابعة للجيش الأمريكي "المعتدي" أُسقطت صباح اليوم وهي بحالة سليمة، بفضل عملية ناجحة في الحرب الإلكترونية.

وتُعد هذه الطائرة الرابعة من هذا النوع التي تنجح قيادة الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة التابعة لبحرية الحرس الثوري في الاستيلاء عليها وهي سليمة، كما أنها الطائرة الثامنة إجمالاً التي تضع وحدات الدفاع الجوي في الحرس الثوري يدها عليها وهي بحالة سليمة في محيط مضيق هرمز.

وكانت الطائرة المسيرة -التي كانت تعمل في المنطقة بهدف رصد وتحديد أنظمة الدفاع الجوي والحرب الإلكترونية- هدفاً لهجوم إلكتروني ناجح شنه عناصر من بحرية الحرس الثوري جنوب جزيرة قشم. وبعد السيطرة على أنظمة توجيهها، تمكنت قوات الحرس الثوري من إسقاطها وهي بحالة سليمة.

وفي سياق عدوانه العسكري، نشر الجيش الأمريكي "المعتدي" ترسانة واسعة من المعدات المتطورة والأحدث من نوعها. ومع ذلك، فقد جرى اعتراض أو تدمير أو تحييد أصول عسكرية متنوعة -بدءاً من طائرات "MQ-9" و"MQ-1" التي تبلغ تكلفتها ملايين الدولارات، وصولاً إلى طائرات "MQM-170" وذخائر "لوكاس" (Lucas) المتسكعة- وذلك بفضل براعة ومبادرة وقدرات الضباط الشباب النخبة في الحرس الثوري الإسلامي. وبدلاً من تكرار مزاعم لا أساس لها، يجدر بقادة الجيش الأمريكي "الغازي" تقبّل الحقائق على الأرض واحترام سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية على مضيق هرمز.

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