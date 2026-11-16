وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب بقائي على شبكة إكس رداً على الضجيج الإعلامي والاتهامات التي لا أساس لها ضد إيران: نحن أمام حملة منظمة من الرواية الخبيثة يشنها الجهاز الإعلامي وحرب الشائعات النفسية التابع للكيان الصهيوني، من ملف ما يُسمى «الثلاجات» في فرنسا إلى ادعاء اغتيال مسؤولين أمريكيين؛ حملة تسعى إلى تقديم إيران ليس مجرد تهديد للحكومات الغربية، بل عدواً للحياة اليومية للمواطنين العاديين.

وأشار إلى أن الهدف واضح: عندما لا يكون الرأي العام الأمريكي والأوروبي متوافقاً مع نزعة الحرب لدى قادته، يجب دفعهم إلى دعم الحرب عبر إنتاج وبث الخوف والرعب، وإضفاء الشرعية على المغامرات السياسية والعسكرية لقادتهم تحت غطاء الدفاع عن أمن المواطنين، وفي الوقت نفسه تحويل الحرب إلى مسألة شخصية بالنسبة لهم عبر إيهامهم بتهديد الاغتيال ضد المسؤولين الأمريكيين.

وأضاف بقائي: إن أمريكا وإسرائيل، في عدوانهما على إيران، عرضتا الإرهاب الدولي في أبشع صوره عبر اغتيال المسؤولين واستهداف المدنيين.

أما إيران فقد ردت وترد بقوة عبر مقاومتها ودفاعها المشروع؛ فلا حاجة لها إلى تقليد أعدائها، ولا رغبة لديها في الإخلال بحياة المواطنين العاديين الذين وقعوا هم أنفسهم ضحايا لقرارات قادتهم غير المسؤولين.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية: إن فرار المسؤولين الأمريكيين واختباءهم في ملاجئ عسكرية، بينما كانوا يدّعون حتى الأمس الانتصار في الحرب، يهدف إلى استمالة عطف شعب غاضب من كذب قادته وتحويل الحكومة الأمريكية إلى منفّذ أولويات الكيان الإسرائيلي.

واختتم بقوله: إن انهيارهم العصبي وخوفهم المتزايد لن يزول بأي حيلة. إيران لا تحتاج إلى أن تتحول إلى نسخة من المعتدي لكي تهزمه، وأن تلعب في ملعب الخاسرين.

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