أفادت وكالة مهر للأنباء، أعلنت العلاقات العامة للجيش: ناقلة نفط مخالفة كانت تعبر، خلافًا للقواعد المعلنة وفي مسار غير مسموح به، شرق مضيف هرمز وكانت قد أطفأت منظوماتها الملاحية، اصطدمت بلغم وتعرضت لحريق.

منذ الساعة 23:00 من يوم أمس حتى الآن، هذه هي ناقلة النفط المخالفة الثالثة التي تتعرض لحريق وتتوقف عن الحركة إثر اصطدامها بلغم بحري شرق مضيف هرمز.

رغم أكاذيب رئيس الجمهورية الأمريكي، فإن مضيف هرمز مغلق، وسيبقى مغلقًا طالما رأت الجمهورية الإسلامية الإيرانية ذلك لازمًا.

وجميع السفن ملزمة بالتحرك في المسارات المسموح بها واحترام القواعد المعلنة للقوات المسلحة الإيرانية.

كما يُحذَّر للمرة عدة جميع شركات الملاحة ومالكي ناقلات النفط من التحرك في المسارات غير المسموح بها وإطفاء منظوماتهم الملاحية.

*الصورة أرشيفية*

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