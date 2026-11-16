وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح غراهام أرنولد، المدير الفني للمنتخب العراقي، خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة إيران قائلاً: "لقد كانت تجربتي مع المنتخب العراقي إيجابية للغاية، وآمل أن يستمر تعاوني مع الاتحاد العراقي لكرة القدم".

وأضاف: "يجب أن يسود الاحترام المتبادل بين الطرفين، لا سيما وأن العقد يقترب من نهايته، وهناك قرارات تُتخذ حالياً بشأن استمرار هذه الشراكة من عدمها".

وفي معرض حديثه عن تأهل المنتخب إلى نهائيات كأس العالم 2026، تابع المدرب: "كانت لحظة التأهل استثنائية ولا تُنسى. كما أود الإشارة إلى وجود بعض القضايا داخل المنتخب العراقي التي أعتزم معالجتها".

وأردف قائلاً: "كانت الفترة الفاصلة بين مباراتنا ضد لبنان وهذه المواجهة أمام إيران قصيرة جداً، مما منحنا وقتاً محدوداً للتحضير؛ لذا تكتسب الجاهزية النفسية والذهنية للاعبين أهمية بالغة. ومع ذلك، فإن لاعبينا على أتم الاستعداد لهذه المباراة".

وأبدى المدرب تفاؤله بمستقبل الكرة العراقية، قائلاً: "أنا متفائل جداً بمستقبل كرة القدم في العراق. فبعد تأجيل بطولة كأس آسيا 2027، عقدت اجتماعاً مع رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، ناقشنا خلاله التحضيرات لكأس آسيا 2028 والطريق نحو التأهل لكأس العالم 2030".

وفي إشارته إلى صعوبة مواجهة المنتخب الإيراني، قال المدرب: "أعتقد أن بدء المنافسات بمواجهة فريق بحجم إيران يمثل تحدياً كبيراً؛ فإيران تمتلك قوة بدنية هائلة وقدرات فنية عالية. آمل أن يكون لاعبونا في كامل جاهزيتهم الذهنية لمباراة الغد، وأن نتمكن من تقديم أداء تكتيكي جيد".

وفي الختام، قال أرنولد: "سأعقد اجتماعاً مع اللاعبين هذا المساء لمناقشة استراتيجيات الفوز بهذه المباراة".

/انتهى/