أفادت وكالة مهر للأنباء، تحدث سيد عباس عراقجي وسيرغي لافروف، وزيرا خارجية إيران وروسيا، اليوم حول سبل حل الأزمة الراهنة في الشرق الأوسط، الناجمة عن الاعتداءات غير المبررة للولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

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