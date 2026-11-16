أفادت وكالة مهر للأنباء، تحدث سيد عباس عراقجي وسيرغي لافروف، وزيرا خارجية إيران وروسيا، اليوم حول سبل حل الأزمة الراهنة في الشرق الأوسط، الناجمة عن الاعتداءات غير المبررة للولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.
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قام وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بإجراء اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الروسي تناولا فيه آخر التطورات في المنطقة.
أفادت وكالة مهر للأنباء، تحدث سيد عباس عراقجي وسيرغي لافروف، وزيرا خارجية إيران وروسيا، اليوم حول سبل حل الأزمة الراهنة في الشرق الأوسط، الناجمة عن الاعتداءات غير المبررة للولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.
/انتهى/
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