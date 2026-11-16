وأفادت وكالة مهر للأنباء، انها قدمت ماو نينغ، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، تفاصيل حول هذا الموضوع خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم الاثنين، رداً على سؤال من مراسل "مجموعة الصين للإعلام" (China Media Group) بشأن القمة المرتقبة لقادة الصين وروسيا والولايات المتحدة في مدينة شنجن.

وقالت نينغ: "يُعد هذا أول اجتماع ثلاثي مباشر على الإطلاق بين قادة الصين وروسيا والولايات المتحدة. ستتركز المناقشات على الحفاظ على السلم العالمي وتعزيز الاستقرار الاستراتيجي في العلاقات بين القوى الكبرى؛ لذا يحمل هذا الاجتماع أهمية ريادية".

وأشارت المسؤولة الصينية إلى أن "الصين وروسيا والولايات المتحدة هي دول مؤسسة للأمم المتحدة وأعضاء دائمون في مجلس الأمن. وتاريخياً، قاتلت هذه الدول الثلاث جنباً إلى جنب لتحقيق النصر خلال الحرب العالمية ضد الفاشية".

وأضافت: "في ظل الظروف الراهنة، تقع على عاتق الدول الثلاث مسؤولية كبيرة للتعاون في مواجهة التحديات العالمية وتعزيز السلم والاستقرار في العالم. إن تعزيز التواصل بين الصين وروسيا والولايات المتحدة - من خلال إدارة الخلافات وتحقيق الاستقرار في العلاقات - يخدم مصالح الدول الثلاث ويتماشى مع تطلعات المجتمع الدولي، كما يسهم في استقرار الوضع العالمي وتشجيع الحوار والتعاون".

ومن المقرر أن يعقد الرئيس الصيني شي جين بينغ، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أول اجتماع ثلاثي مباشر بينهم في 19 نوفمبر في مدينة شنجن الصينية.

وقد أُعلن أن المحور الرئيسي لمناقشات القادة الثلاثة سيكون قضية الحد من الأسلحة النووية. سيُعقد هذا الاجتماع الثلاثي على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (أبيك) -الذي يضم 21 اقتصاداً عضواً- حيث تستضيف الصين فعاليات القمة لهذا العام.

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