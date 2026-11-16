وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه عقد هذا الاجتماع السنوي بهدف تعزيز التعاون الإقليمي، مع التركيز على متابعة المشاريع التنفيذية، وتقييم تقدم المشاريع المشتركة، وتحديد مجالات جديدة للتعاون في مجال تقنيات الفضاء.

وفي هذا الاجتماع، تم التأكيد على محورين رئيسيين: متابعة وتقييم مدى تقدم المشاريع السابقة، وتحديد مشاريع جديدة واستكشاف مجالات عمل ناشئة في تقنيات الفضاء.

تبادل البيانات الفضائية لإدارة الأزمات والتنمية

وكان تطوير الخدمات والتطبيقات القائمة على البيانات والصور الفضائية، أحد المواضيع الرئيسية المطروحة في هذا الاجتماع. ونظراً للتطبيقات الواسعة لتقنية الأقمار الصناعية في تنمية البلدان وتحسين جودة الإدارة على المستوى الوطني، أكدت الدول الأعضاء على أهمية الاستفادة من هذه الإمكانات.

وتُعد مراقبة التغيرات المناخية والبيئية، وإدارة الموارد المائية، ومواجهة الجفاف، ورصد الموارد الأرضية والزراعية، من المواضيع الدولية المشتركة التي يمكن لتقنيات الأقمار الصناعية أن تؤدي دوراً فعالاً في إدارتها وتحسينها.

كما تم التأكيد في هذا الاجتماع على ضرورة تعاون الدول الأعضاء في الظروف الحرجة، بحيث تتمكن الدول عند وقوع الأزمات من الاستفادة من الإمكانات الفضائية لبعضها البعض، وتوسيع نطاق التعاون العملي والمشترك من خلال تبادل الصور والبيانات الفضائية.

أبسكو؛ منصة لتطوير التعاون الفضائي الدولي

تُوفر منظمة التعاون الفضائي لآسيا والمحيط الهادئ، التي أُنشئت بمبادرة من الصين ووكالتها الفضائية، إمكانات مناسبة لتطوير التعاون الدولي في مجال تقنيات الفضاء.

ومن خلال هذا التعاون، تستطيع إيران، إلى جانب تقديم صورها وبياناتها الفضائية، الاستفادة من إمكانات وبيانات الأقمار الصناعية للدول الأعضاء الأخرى. ويُعد هذا التفاعل المتبادل فرصة لتعزيز صناعة الفضاء المحلية والارتقاء بمستوى الخدمات القائمة على تقنيات الفضاء في البلاد.