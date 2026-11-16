وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلن بيان صادر عن اجتماع مجلس وزراء المنظمة في إسلام آباد، اليوم الاثنين، تأييده للمبادرة الأخيرة التي أطلقتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية للتوصل إلى حل كريم وإنهاء الحرب بشكل كامل ودائم.

وفي هذا البيان، أعربت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي عن قلقها إزاء الأوضاع الجيوسياسية الصعبة في المنطقة، مؤكدةً على أهمية ضبط النفس والحوار والجهود الدبلوماسية، وأعلنت دعمها لجهود الوساطة التي تبذلها باكستان وقطر.

وفي إحدى فقرات هذا البيان، أعربت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي، عن قلقها إزاء الوضع الأمني في المنطقة (نتيجة العدوان العسكري الأمريكي والصهيوني على إيران)، واعلنت عن دعمها لمبادرة إيران الأخيرة لإنهاء الحرب المفروضة بشكل كامل ودائم، ومؤكدةً على أهمية التفاعلات الدبلوماسية، معلنةً دعمها للمساعي الحميدة وجهود الوساطة التي تبذلها باكستان وقطر.

وفي سياق نهجها المسؤول في استخدام الدبلوماسية لإنهاء الحرب المفروضة، قامت الجمهورية الإسلامية الإيرانية مؤخراً بطرح خطة اليومين، والتي تتضمن مطالبها السبعة وشروطها، بالإضافة إلى حلول عملية لإرساء السلام والاستقرار في المنطقة، إلى الجانب الأمريكي عبر وسطاء.

كما أكدت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي على مكانة الجمهورية الإسلامية الإيرانية كأحد الأعضاء المؤسسين لهذه المنظمة، ودورها المحوري في المشاركة الفعّالة في تحقيق أهدافها.