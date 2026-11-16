وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن "إسحاق دار" صرح خلال مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الاقتصادي (إيكو)، ولقائه مع "عراقجي" في إسلام آباد أنه عقد لقاء مثمرا للغاية وأخويا وصريحا وبنّاء مع نظيره الإيراني.

وأضاف وزير الخارجية الباكستاني أننا بحثنا بالتفصيل آخر التطورات الإقليمية، ونعلم أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية قدمت خطة ذات سبعة أيام، أعقبتها خطة أخرى من يومين، وأننا بانتظار الرد الأمريكي.

وتابع، قائلا: ما زلنا متفائلين، ونواصل جهودنا للمساعدة في إحلال السلام وتنفيذ مذكرة تفاهم إسلام آباد وأكد أن باكستان تواصل جهودها لتحسين الأوضاع.

كما صرح "إسحاق دار" أن أمريكا كانت منشغلة بالانتخابات، وقد تجاوزت الآن هذه المرحلة؛ معربا عن أمله في أن يقدم الطرف المقابل رده.