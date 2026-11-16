وافادت وكالة مهر للانباء، ان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي التقى مساء اليوم الاثنين مع قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في اسلام اباد وأجرى محادثات معه.



وناقش عراقجي والمشير عاصم منير التحديات والتهديدات القائمة أمام السلام والأمن الإقليميين، وتبادلا وجهات النظر بشأن سبل تعزيز التعاون من أجل صون السلام والاستقرار.