وأفادت وكالة مهر للانباء، ان رئيس مجلس الشورى الاسلامي، محمد باقر قاليباف، ورئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه برّي، اجريا اتصالاً هاتفياً، اليوم الاثنين، حيث بحثا من خلاله التطورات الدولية والثنائية.

وأشار رئيس مجلس الشورى الإسلامي، خلال الاتصال، إلى الدور الأساسي الذي يؤديه الرئيس برّي في تماسك المجتمع اللبناني، وقال إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تولي اهتماماً خاصاً بموضوع لبنان في إطار متابعة مطالبها وشروطها خلال مسار المفاوضات.

وأضاف: من وجهة نظرنا، لا يمكن أن يعود الهدوء إلى المنطقة دون إنهاء الحرب في لبنان وتحقيق سيادة لبنان على أراضيه.

من جانبه، أشار رئيس البرلمان اللبناني إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، مؤكداً ضرورة انسحاب قوات الاحتلال من الأراضي اللبنانية.