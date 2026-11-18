وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن محسن باك آيين، أكد في حديث مع مراسل الوكالة، رداً على مطالبة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالحصول على تعويضات من إيران، أن إحدى حيل الولايات المتحدة للتنصل من مسؤوليتها عن العدوان على إيران تتمثل في دفع دول المنطقة إلى إثارة قضايا جانبية، من بينها المطالبة بتعويضات من إيران في المحافل الدولية والأمم المتحدة.

وأضاف أن البحرين، إلى جانب مشاركتها في الإجراءات الأمريكية، بادرت أيضاً إلى طرح مسألة المطالبة بالتعويضات وتعمل على متابعتها.

وأشار خبير الشؤون الدولية إلى أن بعض دول المنطقة أتاحت أراضيها وأجواءها للولايات المتحدة والكيان الصهيوني، مؤكداً أن هذه الدول تتحمل، وفقاً للقواعد الدولية، مسؤولية مشاركتها في العمليات العسكرية، فيما تحتفظ إيران بحق الرد المتبادل في إطار حقها المشروع في الدفاع عن النفس.

ووصف باك آيين مطالبة البحرين وبعض دول الخليج الفارسي الأخرى بتعويضات من إيران بأنها غير قانونية وغير منطقية وتفتقر إلى الشرعية الدولية، موضحاً أن الولايات المتحدة شنت هجماتها على إيران انطلاقاً من قواعدها العسكرية في البحرين والكويت والإمارات والأردن.

ولفت إلى تصريحات دونالد ترامب بشأن استخدام أجواء الدول الحليفة لواشنطن، مؤكداً أن البحرين لا يمكنها المطالبة بتعويضات من إيران دون الأخذ في الاعتبار دورها في هذه التطورات.

وشدد الخبير الإيراني على أن إيران تعتبر نفسها ضحية لعدوان الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، وترى أن حق المطالبة بالتعويضات مكفول للدولة التي تتعرض للعدوان.

وفي إشارة إلى الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها دول المنطقة خلال الحرب وتقييمها للسياسات الأمريكية، أكد باك آيين ضرورة أن تعيد دول الخليج الفارسي النظر في سياساتها الأمنية، في ضوء التجارب الأخيرة وإدراكها أن الولايات المتحدة تقدم مصالح الكيان الصهيوني على مصالح حلفائها الإقليميين.

وأضاف أن على هذه الدول، بدلاً من الاعتماد على الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، التعاون مع إيران لضمان الأمن الإقليمي المشترك، والابتعاد عن الانخراط في السياسات الأمريكية، سواء على الصعيد العسكري أو السياسي.

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